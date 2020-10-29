Перше місце за смертністю в Україні посідають саме серцево-судинні захворювання. Тож вже у 2021 році Міністерство охорони здоров'я підніме тариф для лікування пацієнтів з інсультом в рази.

Щороку в Україні від інсульту помирає 87 людей на 100 тисяч населення. Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у відомстві є цілий план боротьби з цим захворюванням, повідомляє 24 канал.

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Життя та майбутнє людини після перенесеного інсульту залежить від інтенсивності лікування. Іноді таким пацієнтам необхідні роки реабілітації, аби стати на ноги та повернутися до старого життя. Загалом внаслідок цієї хвороби помирають близько 65% людей.

Нині держава виплачує 26 900 гривень для лікування людей з інсультом. Але у МОЗ розуміють, що цього недостатньо.

Максим Степанов “На наступний рік ми пропонуємо комплексний підхід для боротьби з цією хворобою, а саме суттєве збільшення вартості лікування і виділення коштів. І саме це ми подали у своєму бюджетному запиті. Тому що бувають різні випадки інсульту, різної важкості і різні методи лікування повинні бути. Це все повинно бути передбачено нашою програмою медичних гарантій. Тому що мета одна – людина, у якої стався інсульт, їй повинна надана високоефективна медична допомога. Повністю все, що потрібно”.



За словами Максима Степанова, наступного року на один випадок інсульту буде виділятись від 22 до 188 тисяч гривень.

Згідно з підрахунками МОЗ, у 2021 році допомоги потребуватимуть близько 134 тисяч людей. "Ми зробимо все, щоб ці цифри були передбачені у бюджеті наступного року", – додав міністр.

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