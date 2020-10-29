Минздрав увеличит выплаты для лечения больных с инсультом
Первое место по смертности в Украине занимают именно сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому уже в 2021 году Министерство здравоохранения поднимет тариф для лечения пациентов с инсультом в разы.
Ежегодно в Украине от инсульта умирает 87 человек на 100 тысяч населения. Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ведомстве есть целый план борьбы с этим заболеванием, сообщает 24 канал.
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Жизнь и будущее человека после перенесенного инсульта зависит от интенсивности лечения. Иногда таким пациентам необходимы годы реабилитации, чтобы встать на ноги и вернуться к старой жизни. Всего в результате этой болезни умирают около 65% людей.
Сейчас государство выплачивает 26 900 гривен для лечения людей с инсультом. Но в Минздраве понимают, что этого недостаточно.
По словам Максима Степанова, в следующем году на один случай инсульта будет выделяться от 22 до 188 тысяч гривен.
Согласно подсчетам Минздрава, в 2021 году в помощи будут нуждаться около 134 тысяч человек. "Мы сделаем все, чтобы эти цифры были предусмотрены в бюджете следующего года", – добавил министр.
- Внезапный и очень сильная головная боль (больные его называют сильнейшим в жизни)
- Онемение конечностей, лица или даже паралич (преимущественно с одной стороны тела)
- нарушение зрения
- Нарушение равновесия, координации и головокружение
Профилактика инсульта: как уберечься
- Высокое давление – основная причина возникновения заболевания инсульта, поэтому за ним необходимо следить.
- Следите за весом тела и уровнем холестерина.
- Даже при отсутствии жалоб на сердце, ежегодно посещайте врача-кардиолога,
- Следите за уровнем сахара в крови, ведь диабет и высокий уровень сахара повышает риск возникновения инсульта в 2,5 раза.
- Избегайте стрессов и соблюдайте правила сна.