Первое место по смертности в Украине занимают именно сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому уже в 2021 году Министерство здравоохранения поднимет тариф для лечения пациентов с инсультом в разы.

Ежегодно в Украине от инсульта умирает 87 человек на 100 тысяч населения. Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ведомстве есть целый план борьбы с этим заболеванием, сообщает 24 канал.

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Жизнь и будущее человека после перенесенного инсульта зависит от интенсивности лечения. Иногда таким пациентам необходимы годы реабилитации, чтобы встать на ноги и вернуться к старой жизни. Всего в результате этой болезни умирают около 65% людей.

Сейчас государство выплачивает 26 900 гривен для лечения людей с инсультом. Но в Минздраве понимают, что этого недостаточно.

Максим Степанов "На следующий год мы предлагаем комплексный подход для борьбы с этой болезнью, а именно существенное увеличение стоимости лечения и выделения средств. И именно это мы подали в своем бюджетном запросе. Потому что бывают разные случаи инсульта, различной тяжести и различные методы лечения должны быть. Это все должно быть предусмотрено нашей программой медицинских гарантий. Потому что цель одна – человек, у которого случился инсульт, ему должна быть предоставлена высокоэффективная медицинская помощь. Полностью все, что нужно".

По словам Максима Степанова, в следующем году на один случай инсульта будет выделяться от 22 до 188 тысяч гривен.

Согласно подсчетам Минздрава, в 2021 году в помощи будут нуждаться около 134 тысяч человек. "Мы сделаем все, чтобы эти цифры были предусмотрены в бюджете следующего года", – добавил министр.

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