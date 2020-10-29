Минздрав планирует ввести новый метод диагностики COVID-19 с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого в Министерстве здравоохранения просят выделить около 2 миллиардов гривен.

Соответствующий запрос уже сделали к правительству, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Максим Степанов "Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств ".

По его словам, на борьбу с коронавирусом нужно 2 миллиарда гривен, львиная доля которых пойдет на этот метод тестирования.

Степанов сказал, что таким образом хотят увеличить количество проводимых тестов на коронавирус.

Отметим, что в настоящее время, по словам Минздрава, от 30 – 40% ПЦР-тестов дают неправильный результат, почему так случается – читайте в статье.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала