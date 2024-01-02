Експерти з харчування та лікарі вже давно підтвердили корисні властивості моркви. З раніше проведених лабораторних тестів та експериментів на тваринах відомо, що речовини, які містяться в помаранчевому коренеплоді, як альфа- і бета-каротини, спеціальні поліацетилени та ізокумарини, мають безліч властивостей, корисних для здоров'я.

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Спроби узагальнити наукові дані про зв'язок між речовинами в моркві та ризиком раку за допомогою метааналізу проводились раніше. Проте дослідники розглядали лише ретроспективні дослідження та лише один із видів раку.

Нове дослідження моркви

Цього разу вчені підійшли до питання більш глобально. Група нутриціологів з Університету Ньюкасла (Великобританія) включила до метааналізу як ретроспективні, так і десятки прогностичних досліджень. У результаті в новий огляд, що оцінює зв'язок між вживанням моркви (сирою та приготовленою) та інцидентністю всіх типів раку, було включено 198 наукових робіт за участю понад 4,7 мільйона пацієнтів.

Дослідники з'ясували, що вживання 400 г моркви протягом тижня (п'ять порцій по 80 г кожна) пов'язане зі зменшенням ризику раку приблизно на 20%. Позитивний ефект зберігався, навіть якщо тижневий раціон включав лише одну порцію цього овочу. Імовірність появи раку у цьому випадку зменшувалася на 4%. Це досить важливий показник для такої невеликої зміни у дієті.

Як морква знижує ризик раку

Обговорюючи результати, один з авторів дослідження, Чарльз Оджобор, зазначив, що більшість попередніх робіт зосередилися на бета-каротині – жовто-оранжевому рослинному пігменті, який надає моркві її яскравого забарвлення. За словами вченого, контрольовані експерименти не показали особливого впливу вживання бета-каротину на захворюваність на рак.

Ось чому Оджобор та його колеги розглянули й інші фітохімічні речовини моркви, а саме – поліацетилени, які не мають кольору, але відомі своєю вираженою протираковою дією. Дослідження підтвердило, що антиканцерогенний ефект забезпечувала морква загалом за її достатньої кількості раціоні, а не лише каротини.

Автори наголосили, що позитивний вплив вживання моркви був стабільним і не залежав від типу раку чи географічного регіону дослідження. Враховуючи встановлену пряму кореляцію, вчені заявили, що порада частіше їсти моркву можна безпосередньо впровадити у практику громадської охорони здоров'я.