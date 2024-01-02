Эксперты по питанию и врачи уже давно подтвердили полезные свойства моркови. Из ранее проведенных лабораторных тестов и экспериментов на животных известно, что вещества, содержащиеся в оранжевом корнеплоде, как альфа- и бета-каротины, специальные полиацетилены и изокумарины, обладают множеством свойств, полезных для здоровья.

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Попытки обобщить научные данные о связи между веществами в моркови и риском рака с помощью метаанализа проводились ранее. Однако исследователи рассматривали только ретроспективные исследования и один из видов рака.

Новое исследование моркови

В этот раз ученые подошли к вопросу более глобально. Группа нутрициологов из Университета Ньюкасла (Великобритания) включила в метаанализ как ретроспективные, так и десятки прогностических исследований. В результате в новый обзор, оценивающий связь между употреблением моркови (сырой и приготовленной) и инцидентностью всех типов рака, было включено 198 научных работ с участием более 4,7 миллионов пациентов.

Исследователи выяснили, что употребление 400 г моркови в течение недели (пять порций по 80 г каждая) связано с уменьшением риска рака примерно на 20%. Положительный эффект сохранялся, даже если недельный рацион включал только одну порцию овоща. Вероятность появления рака в этом случае снижалась на 4%. Это достаточно важный показатель для столь небольшого изменения в диете.

Как морковь снижает риск рака

Обсуждая результаты, один из авторов исследования, Чарльз Оджобор, отметил, что большинство предварительных работ сосредоточились на бета-каротине – желто-оранжевом растительном пигменте, который придает моркови ее яркую окраску. По словам ученого, контролируемые эксперименты не показали особого влияния на употребление бета-каротина на заболеваемость раком.

Вот почему Оджобор и его коллеги рассмотрели и другие фитохимические вещества моркови, а именно полиацетилены, не имеющие цвета, но известные своим выраженным противораковым действием. Исследование подтвердило, что антиканцерогенный эффект обеспечивала морковь в целом при достаточном количестве рационе, а не только каротины.

Авторы подчеркнули, что положительное влияние на употребление моркови было стабильным и не зависело от типа рака или географического региона исследования. Учитывая установленную прямую корреляцию, ученые заявили, что совет чаще есть морковь можно напрямую внедрить в практику общественного здравоохранения.