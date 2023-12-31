Польза корнеплодов

Прежде чем мы перейдем к возможному ущербу от употребления моркови и свеклы, расскажем, чем эти овощи могут быть полезны.

Также на тему Можно ли есть гранат с косточками

Польза морковь

богата бета-каротином, который в организме трансформируется в витамин A и улучшает состояние органов зрения, кожи и иммунной системы;

содержит антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, положительно влияющие на зрение и снижающие риск дегенерации желтого пятна сетчатки глаза;

содержит клетчатку, что нормализует работу пищеварительной системы, предотвращает запоры и улучшает обмен веществ;

оказывает антибактериальное действие;

содержащий витамин C.

Польза свеклы

богатый нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление, улучшают кровообращение и даже работу мозга;

содержит фолаты, витамин С и железо, что способствует укреплению иммунной системы;

содержит фитонутриент беталаин, улучшающий работу сердца;

положительно влияет на пищеварительную систему из-за высокого содержания клетчатки.

Потенциальный вред моркови и свеклы

Поскольку морковь и свекла богаты клетчаткой, у некоторых людей могут возникнуть трудности с их перевариванием. Поэтому употреблять их лучше в приготовленном виде – отварными, тушеными или жареными. К симптомам несварения относится слишком быстрое насыщение, вздутие живота, тошнота и запор.

Кроме того, у некоторых людей встречается аллергия на морковь или свеклу, а еще она бывает перекрестной при аллергии на пыльцу березы, яблоки, петрушку и сельдерей. Она может проявляться крапивницей, отеком или даже осложненным дыханием. В таких случаях следует срочно обратиться за медицинской помощью. После этого употребление моркови и свеклы, возможно, придется ограничить.

С осторожностью свеклу можно есть пациентам с подагрой и камнями в почках. Дело в том, что в свекле содержатся соли и эфиры щавелевой кислоты – оксалаты, которые повышают концентрацию мочевой кислоты и могут провоцировать возникновение камней.

Как правильно есть корнеплоды

Есть несколько рекомендаций по поводу того, как лучше употреблять морковь и свеклу, чтобы было вкусно и полезно. Да, есть их можно сырыми или приготовленными. В сырых овощах сохраняется больше питательных веществ, но если их поначалу термически обработать, их легче усвоить. А чтобы овощи не надоедали, можно комбинировать методы их приготовления – варить, жарить, тушить, запекать, добавлять в салаты.

Чтобы овощи лучше усваивались, лучше их есть с жирами. К примеру, полезным будет оливковое масло, сметана или авокадо. Такие блюда разнообразят рацион и сделают его более полезным.

Наконец, как и в случае с другими продуктами, важно есть морковь и свеклу в разумных количествах и с учетом индивидуальных особенностей организма. Если вы сомневаетесь в том, достаточно ли овощей вы потребляете и могут ли они вам навредить, лучше проконсультироваться с врачом или сертифицированным диетологом.