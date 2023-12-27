Косточки граната не только можно, но и обязательно нужно есть. В частности, врач Нупуур Паты назвал 6 свойств косточек граната, которые должны убедить вас не только высасывать из них сок, но съедать полностью.
Смотрите также Есть только один правильный способ размораживания мяса
"Зернышки граната вместе с косточками богаты антиоксидантами, в частности пуникалагином и антоцианами, которые защищают клетки организма от повреждений", - объясняет Патил.
По словам диетолога, именно эти компоненты обуславливают полезные свойства, которыми славятся косточки из гранатовых зерен.
Шесть полезных свойств косточек гранаты
- Помогают бороться с хроническими заболеваниями, среди них: диабет и болезни сердца Здесь важную роль играют полифенолы, противостоящие окислительным процессам, продуцирующим свободные радикалы.
- Улучшают пищеварение, ведь косточки богаты клетчаткой и оказывают противовоспалительное действие. Клетчатка помогает регулировать перистальтику, предотвращать запоры, поскольку вещества в косточках оказывают легкое слабительное действие, и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.
- Укрепляют здоровье сердца путем снижения уровня холестерина, АД и улучшения функции кровеносных сосудов. Именно пуникалагин и антоцианы уменьшают окислительный стресс и воспаление сердечно-сосудистой системы.
- Полезны для кожи, в частности является профилактикой появления морщин, акне, прыщей, повышающих выработку коллагена. В общем делают кожу сияющей.
- Снижают риск развития рака. Элаговая кислота и антоцианы обладают противораковыми свойствами. Соединения угнетают рост раковых клеток и способствуют апоптозу – процессу, с помощью которого организм естественным образом уничтожает поврежденные или вредные клетки.
- Повышают иммунитет. Косточки зерен граната – хороший источник витамина С, витамина К, калия и фолиевой кислоты. Витамин С поддерживает сильную иммунную систему, а витамин К важен для здоровья костей и свертывания крови. Калий помогает контролировать кровяное давление, а фолат необходим для синтеза ДНК и восстановления клеток.