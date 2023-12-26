Эксперт по питанию Кантха Шелке настойчиво рекомендует размораживать мясо только одним способом, чтобы оно было полезным, безопасным и вкусным.

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Начнём с того, как нельзя размораживать мясо. Это действительно важно, ведь размораживание продукта неправильно может привести к пищевым отравлениям и болезням.

Не следует экономить время на процессе размораживания. Не следует оставлять кусок мяса таять при комнатной температуре, класть в горячую воду или готовить мерзлым.

– подчеркнула эксперт по питанию.

Дело в том, что в мясе могут быть бактерии и при нагревании создается приемлемая среда для их размножения. И именно таким мясом легко отравиться.

Более того, несмотря на то, что многие микроволновые имеют функцию разморозки, это также не лучший вариант для размораживания мяса.

Размораживайте безопасно

Как правильно размораживать мясо, чтобы оно было не только вкусным, но и полезным и безопасным для употребления?

Кантха Шелке отметила, что самое безопасное место для размораживания мяса – холодильник.

Просто положите пакет с мясом на тарелке в нижней части холодильника после того, как вы достанете его из морозилки.

Заметьте. Время размораживания зависит от вида мяса. Например, для фарша нужен день, а для больших кусков мяса понадобится двое суток.

Отмечают, что размороженное мясо можно будет хранить в холодильнике 4 – 5 дней перед приготовлением. Но температура хранения должна быть не больше 5 градусов.