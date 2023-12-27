Кісточки граната не лише можна, а і обов'язково потрібно їсти. Зокрема, лікар Нупуур Пати назвав 6 властивостей кісточок гранату, які мають переконати вас не лише висмоктувати із них сік, а й з'їдати повністю.
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"Зернятка граната разом з кісточками багаті на антиоксиданти, зокрема пунікалагін та антоціани, які захищають клітини організму від пошкоджень", – пояснює Патил.
За словами дієтолога, саме ці компоненти зумовлюють корисні властивості, якими славляться кісточки з гранатових зерен.
Шість корисних властивостей кісточок гранати
- Допомагають боротися з хронічними захворюваннями, серед них: діабет і хвороби серця. Тут важливу роль відіграють поліфеноли, які протистоять окислювальним процесам, що продукують вільні радикали.
- Покращують травлення, адже кісточки багаті на клітковину і мають протизапальну дію. Клітковина допомагає регулювати перистальтику, запобігати закрепам, оскільки речовини в кісточках чинять легку проносну дію, і допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника.
- Зміцнюють здоров'я серця шляхом зниження рівня холестерину, артеріального тиску та поліпшення функції кровоносних судин. Саме пунікалагін і антоціани зменшують окислювальний стрес і запалення серцево-судинної системи.
- Корисні для шкіри, зокрема є профілактикою появи зморшок, акне, прищів, підвищують вироблення колагену. Загалом роблять шкіру сяючою.
- Знижують ризик розвитку раку. Елагова кислота й антоціани мають протиракові властивості. Сполуки пригнічують ріст ракових клітин і сприяють апоптозу – процесу, за допомогою якого організм природним чином знищує пошкоджені або шкідливі клітини.
- Підвищують імунітет. Кісточки зерен граната – гарне джерело вітаміну С, вітаміну К, калію і фолієвої кислоти. Вітамін С підтримує сильну імунну систему, а вітамін К важливий для здоров'я кісток і згортання крові. Калій допомагає контролювати кров'яний тиск, а фолат необхідний для синтезу ДНК і відновлення клітин.