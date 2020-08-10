Нове дослідження показало, що молоді люди, які захворіли на коронавірусну інфекцію, частіше втрачають нюх і смак, ніж пацієнти старшого віку.

Ірландські дослідники обстежили 46 інфікованих пацієнтів, яких попросили оцінити зміни нюху і смаку. Про це пише видання Daily Mail.

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Близько половини учасників відчули дисфункцію запаху та смаку, що є відомим симптомом інфекційного захворювання COVID-19.

Але в той час літні люди, як правило, більш уразливі до інших симптомів коронавірусу. У результатах дослідження йдеться, що втрата нюху і смаку у молодих пацієнтів є частішою і може з'явитися замість більш серйозних симптомів, таких як кашель і лихоманка.

Автори зазначили, що люди повинні самоізолюватись, якщо вони втрачають нюх або смак, тому що це офіційно визнаний симптом хвороби.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу