Група дослідників, в основному з Сіднейського університету, проаналізувала дані про майже 30 тисяч людей з Британського біобанку та визначила, як вибір часу дня для помірного чи інтенсивного фізичного навантаження впливає на здоров'я.

Також на тему Чи шкідливо весь день валятися в ліжку

Нове дослідження фізичної активності

Це дослідження було сфокусовано на людях з ожирінням – у кожного з них індекс маси тіла перевищував 30 (нормальним вважається показник від 18,5 до 25). Надмірне накопичення жиру в тілі часто супроводжується цукровим діабетом 2 типу та порушенням метаболічних ритмів, тому вчені хотіли дізнатися, чи можуть фізичні вправи у певний час доби допомогти впоратися з деякими з цих проблем.

Автори дослідження поділили всіх учасників на чотири групи залежно від часу, коли вони зазвичай займаються фізичними вправами:

Ніколи (малорухливий спосіб життя з меншим, ніж 1 тренуванням на тиждень);

Вранці (з 6 ранку до полудня);

Після полудня (з полудня до 18:00);

Увечері (після 18:00 до півночі).

Протягом 8 років вчені спостерігали за учасниками дослідження, весь цей час медики записували випадки смерті з будь-якої причини, а також нові діагнози серцево-судинних та мікросудинних захворювань.

Вечірні заняття спортом найкорисніші

Результати показали ясну закономірність – ті, хто займається фізичними вправами ввечері, мають більше переваг для свого здоров'я, порівняно з тими, хто веде сидячий спосіб життя. У цій групі ризики смерті з будь-якої причини були на 61% нижчими, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 36%, а мікросудинних захворювань – на 24%.

Ранкові та денні тренування також показали деяку ефективність для здоров'я, але вже меншу, ніж вечірні заняття: у тих, хто займається спортом вранці, ризик передчасної смерті був на 33% нижчим, а у тих, хто займається спортом вдень – на 40% нижче.

Автори дослідження зазначили, що ввечері рівень цукру в крові зазвичай зростає, особливо у людей з діабетом. Фізична активність допомагає перемістити надлишок глюкози з кровотоку в м'язи, що з часом може запобігти подальшим проблемам. Проте вчені підкреслюють, що ці висновки ще попередні та мають бути підтверджені у великих клінічних випробуваннях.