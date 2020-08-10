Новое исследование показало, что молодые люди, которые заболели коронавирусной инфекцией, чаще теряют обоняние и вкус, чем пациенты старшего возраста.

Ирландские исследователи обследовали 46 инфицированных пациентов, которых попросили оценить изменения обоняния и вкуса. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Около половины участников почувствовали дисфункцию запаха и вкуса, что является известным симптомом инфекционного заболевания COVID-19.

Но в то же время пожилые люди, как правило, более уязвимы к другим симптомам коронавируса. В результатах исследования говорится, что потеря обоняния и вкуса у молодых пациентов является более частой и может появиться вместо более серьезных симптомов, таких как кашель и лихорадка.

Авторы отметили, что люди должны самоизолироваться, если они теряют обоняние или вкус, потому что это официально признанный симптом болезни.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала