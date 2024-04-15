Хімічний склад мускатного горіха

Мускатний горіх містить хімічні речовини – міристицин та елеміцин. Вони мають психоактивний вплив на організм. Саме ці компоненти роблять мускатний горіх потенційно небезпечним. У високих дозах (1-2 ложки) вони викликають галюцинації, зміну сприйняття реальності, сухість у роті та порушення серцебиття.

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Дослідження інтоксикації мускатним горіхом нечисленні. В одному описаному випадку 37-річна жінка виявила, що відчуває симптоми отруєння миристицином після вживання двох чайних ложок (приблизно 10 г) мускатного горіха. У неї було запаморочення, сплутаність свідомості, сонливість та сильна сухість у роті.

Огляд літератури Токсикологічного центру за 10 років виявив 32 задокументовані випадки отруєння мускатним горіхом, у тому числі навмисних. Відзначається також одну смерть при вживанні мускатного горіха у високій дозі з лікарським препаратом.

Правовий статус

Попри потенційні небезпеки, мускатний горіх залишається законним та широко доступним продуктом у більшості країн світу. Його основне застосування в кулінарії та рідкість випадків зловживання поки що не призвели до зміни його правового статусу. Поінформованість про можливі ризики зростає, і це сприяє відповідальнішому ставленню до його використання.

Профілактика та лікування

Використовуйте мускатний горіх у кулінарії в помірних кількостях, дотримуючись рецептів. Зазвичай досить однієї щіпки для страви. Попередьте про потенційні ризики вживання великої кількості мускатного горіха сім'ю, особливо дітей та підлітків. У разі отруєння пийте якнайбільше води та негайно зверніться за медичною допомогою.