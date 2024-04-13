Дослідження представили науковці з Інституту Броуда Массачусетського технологічного інституту та Гарварду та комадні дослідників з Массачусетської загальної лікарні.

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Деталі дослідження

Учені опрацювали дані про метаболіти та мікробні геноми понад 1400 людей.

Команда виявила бактерії Oscillibacter і процес, у межах якого ці мікроби поглинають і переробляють холестерин.

"В учасників, які мають декілька видів згаданих бактерій, фіксували знижений рівень холестерину", – ідеться у дослідженні.

Під час дослідження у лабораторних умовах учені вирощували знайдені організми, щоб визначити ймовірні побічні продукти перероблення холестерину.

Виявилось, що Oscillibacter перетворює холестерин на речовину, яку організм може вивести після розщеплення іншими бактеріями.

Саме так вдалось ідентифікувати інший тип кишкових бактерій, які відіграють важливу роль у зниженні холестерину – Eubacterium coprostanoligenes.

Загальний рівень холестерину знижується в результаті взаємодії цих мікробів із Oscillibacter. Тобто комбінація цих двох бактерій здатна впливати на рівень холестерину.

Перспектива відкриття

Ці нові дані потенційно можуть створити основу для цілеспрямованих досліджень впливу змін мікрофлори на здоров'я та схильність людей до захворювань.

Дослідники переконані, що відкриття властивостей бактерій Oscillibacter метаболізувати холестерин є вражаючими. Це свідчить про можливість використання цього пробіотичного штаму як терапевтичного засобу для лікування високого рівня холестерину.