Исследование представили ученые из Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарварда и комадни исследователей из Массачусетской общей больницы.

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Детали исследования

Ученые обработали данные о метаболитах и микробных геномах более 1400 человек.

Команда обнаружила бактерии Oscillibacter и процесс, в рамках которого эти микробы поглощают и перерабатывают холестерин.

"У участников, которые имеют несколько видов упомянутых бактерий, фиксировали пониженный уровень холестерина", – говорится в исследовании.

Во время исследования в лабораторных условиях ученые выращивали найденные организмы, чтобы определить вероятные побочные продукты переработки холестерина.

Оказалось, что Oscillibacter превращает холестерин в вещество, которое организм может вывести после расщепления другими бактериями.

Именно так удалось идентифицировать другой тип кишечных бактерий, которые играют важную роль в снижении холестерина – Eubacterium coprostanoligenes.

Общий уровень холестерина снижается в результате взаимодействия этих микробов с Oscillibacter. То есть комбинация этих двух бактерий способна влиять на уровень холестерина.

Перспектива открытия

Эти новые данные потенциально могут создать основу для целенаправленных исследований влияния изменений микрофлоры на здоровье и склонность людей к заболеваниям.

Исследователи убеждены, что открытие свойств бактерий Oscillibacter метаболизировать холестерин является впечатляющим. Это свидетельствует о возможности использования этого пробиотического штамма как терапевтического средства для лечения высокого уровня холестерина.