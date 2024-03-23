До слова, за цю технологію – Crispr, її розробники отримали Нобелівську премію. Вона подібно до молекулярних ножиць, здатна розрізати ДНК – тобто, видалити або інактивувати "погані" фрагменти, зокрема й вірусні.

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Більше про відкриття у контексті ВІЛ

Застосування технології Crispr у випадку ВІЛ дає надію людству на повне позбавлення від вірусу, проте вчені наголошують, що попереду ще багато роботи і досліджень, аби переконатися в безпечності й ефективності методу.

Річ у тім, що це дійсно може стати важливим і революційним відкриттям. Адже наявні препарати від ВІЛ здатні лише зупинити вірус, але не знищити його.

А ось нові дані, про які заявила команда з Амстердамського університету, вказують на перспективність генного редагування.

Як це працюватиме

ВІЛ атакує клітини імунної системи, при цьому залучає їхні власні механізми для розмноження, а це означає, що навіть у випадку ефективного лікування деякі з них переходять у латентний стан, зберігаючи вірусну ДНК.

І хоч наразі сказати напевно не можна, але такі нові технології як Crispr, дають надію на більш ефективне лікування і можливість знищити ВІЛ в організмі повністю.