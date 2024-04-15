Химический состав мускатного ореха

Мускатный орех содержит химические вещества – миристицин и элемицин. Они имеют психоактивное воздействие на организм. Именно эти компоненты делают мускатный орех потенциально опасным. В высоких дозах (1-2 ложки) они вызывают галлюцинации, изменение восприятия реальности, сухость во рту и нарушение сердцебиения.

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Исследования интоксикации мускатным орехом немногочисленны. В одном описанном случае 37-летняя женщина обнаружила, что испытывает симптомы отравления миристицином после употребления двух чайных ложек (примерно 10 г) мускатного ореха. У нее было головокружение, спутанность сознания, сонливость и сильная сухость во рту.

Обзор литературы Токсикологического центра за 10 лет выявил 32 задокументированных случая отравления мускатным орехом, в том числе преднамеренных. Отмечается также одну смерть при употреблении мускатного ореха в высокой дозе с лекарственным препаратом.

Правовой статус

Несмотря на потенциальные опасности, мускатный орех остается законным и широко доступным продуктом в большинстве стран мира. Его основное применение в кулинарии и редкость случаев злоупотребления пока не привели к изменению его правового статуса. Осведомленность о возможных рисках растет, и это способствует более ответственному отношению к его использованию.

Профилактика и лечение

Используйте мускатный орех в кулинарии в умеренных количествах, придерживаясь рецептов. Обычно достаточно одной щепотки для блюда. Предупредите о потенциальных рисках употребления большого количества мускатного ореха семью, особенно детей и подростков. В случае отравления пейте как можно больше воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.