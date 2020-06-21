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Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
сьогодні , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Масові акції, протести й COVID-19: як вберегтися та що робити у випадку появи симптомів
17 червня , 19:02 Масові акції, протести й COVID-19: як вберегтися та що робити у випадку появи симптомів
Анастасія Кушпіт
Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу
13:31, сьогодні Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу
В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 40 тисяч: актуальна статистика
08:51, сьогодні В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 40 тисяч: актуальна статистика
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Новини про коронавірус 24 червня: запуск кінотеатрів, COVID-19 на ЧАЕС, Львів відкрив заклади
06:01, сьогодні Новини про коронавірус 24 червня: запуск кінотеатрів, COVID-19 на ЧАЕС, Львів відкрив заклади
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