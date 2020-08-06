Активісти та експерти заявляють, що МОЗ України зриває закупівлі ліків за бюджет 2020 року. Деякі пацієнти помирають, так і не дочекавшись необхідних медикаментів.

Вже в жовтні 2020 року без необхідних медикаментів можуть залишитися понад 8 тисяч людей, яким потрібна підтримувальна терапія. Відповідаючи на запит журналістам 24 каналу, в МОЗ підтвердили, що з січня по березень міністерство не займалося закупівлями. Натомість з 1 квітня по 28 липня було забезпечено поставку лікарських засобів, медичних виробів та обладнання загалом на суму 2 733,45 мільйона гривень.

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У благодійному фонді "Пацієнти України" повідомили, що станом на початок липня зменшення фінансування програми з лікування торсійної дистонії та затримка закупівель медикаментів призвели до 5 смертей. Двоє з померлих – 11 річний хлопчик та його сестра з Волинської області. Діти хворіли на торсійну дистонію і пішли з життя з різницею у пів року.

Натомість у МОЗ називають інформацію про блокування ліків "абсолютною маніпуляцією" й звинувачують у зриві закупівель ДП "Медичні закупівлі України". Останні, своєю чергою, спростовують заяву МОЗ. У ДП "Медичні закупівлі" зазначили, що підприємство три місяці чекало на наказ міністерства, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медичних товарів.

На які хвороби МОЗ виділило кошти у 2020 році

У МОЗ розпочали закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них за напрямами використання бюджетних грошей у 2020 році. Станом на 31 липня ДП "Медичні закупівлі України" розпочало 225 процедур закупівель фармацевтичної продукції (з 464 необхідних). Натомість закупівлі медикаментів для хворих на дитячий церебральний параліч досі не відбулися.

Натомість на закупівельному майданчику Prozorro опрацьовано 80% закупівель, що надавалися МОЗ, з них:

Хімієтерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих (93 найменування) – 99%;

Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених (2 найменування) – 50%;

Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій (8 найменувань) – 75%;

Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром (7 найменувань) – 100%;

Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених (2 найменування) – 100%;

Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання (131 найменування) – 100%;

Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах (5 найменувань) – 80%;

Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями (162 найменування) – 48%;

Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда (24 найменування) – 92%;

Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда (20 найменувань) – 90%;

Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію (2 найменування) – 100%;

Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз (7 найменувань) – 100%;

Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч – 0%.

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Загалом, найменше коштів міністерство виділило на медикаменти для лікування ідіопатичної сімейної дистонії та ДЦП.