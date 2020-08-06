Активисты и эксперты заявляют, что Минздрав Украины срывает закупки лекарств за бюджет 2020 года. Некоторые пациенты умирают, так и не дождавшись необходимых медикаментов.

Уже в октябре 2020 года без необходимых медикаментов могут остаться более 8 тысяч людей, которым нужна поддерживающая терапия. Отвечая на запрос журналистам 24 канала, в Минздраве подтвердили, что с января по март министерство не занималось закупками. Зато с 1 апреля по 28 июля была обеспечена поставка лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования в целом на сумму 2 733,45 миллиона гривен.

Актуально Закупки лекарств в Украине: почему процесс тормозится и кто может остаться без помощи

В благотворительном фонде "Пациенты Украины" сообщили, что по состоянию на начало июля уменьшение финансирования программы по лечению торсионной дистонии и задержка закупок медикаментов привели к 5 смертям. Двое из умерших – 11 летний мальчик и его сестра из Волынской области. Дети болели торсионной дистонией и ушли из жизни с разницей в полгода.

Взамен в Минздраве называют информацию о блокировании лекарств "абсолютной манипуляцией" и обвиняют в срыве закупок ГП "Медицинские закупки Украины". Последние, в свою очередь, опровергают заявление Минздрава. В ГП "Медицинские закупки" отметили, что предприятие три месяца ожидало приказа министерства, который бы позволил им начать объявление процедур закупок лекарств и медицинских товаров.

На какие болезни Минздрав выделил средства в 2020 году

В Минздраве начали закупку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним по направлениям использования бюджетных денег в 2020 году. По состоянию на 31 июля ГП "Медицинские закупки Украины" начало 225 процедур закупок фармацевтической продукции (с 464 необходимых). Зато закупки медикаментов для больных детским церебральным параличом до сих пор не состоялись.

На закупочной площадке Prozorro обработано 80% закупок, предоставляемых МЗ, из них:

Химиотерапевтические препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения для лечения онкологических больных (93 наименования) – 99%;

Препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных (2 наименования) – 50%;

Медикаменты и мелкий лабораторный инвентарь для обеспечения проведения лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий (8 наименований) – 75%;

Реактивы для проведения массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз и адреногенитальный синдром (7 наименований) – 100%;

Антирезусный иммуноглобулин для предотвращения гемолитической болезни новорожденных (2 наименования) – 100%;

Лекарственные средства и медицинские изделия для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (131 наименование) – 100%;

Препараты для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях (5 наименований) – 80%;

Лекарственные средства и медицинские изделия для учреждений здравоохранения для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (162 наименования) – 48%;

Лекарственные средства для обеспечения детей, больных гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда (24 наименования) – 92%;

Лекарственные средства для обеспечения взрослых, больных гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда (20 наименований) – 90%;

Медицинские изделия для граждан, страдающих идиопатической семейной дистонией, спастической кривошеей, идиопатической рото-лицевой дистонией (2 наименования) – 100%;

Медикаменты для лечения больных рассеянным склерозом (7 наименований) – 100%;

Медикаменты для детей, больных детским церебральным параличом – 0%.

К теме Сколько Украина потратила на борьбу с COVID-19

В целом, меньше всего средств министерство выделило на медикаменты для лечения идиопатической семейной дистонии и ДЦП.