У Конституційному суді України розглядають подання колишніх нардепів-регіоналів про визнання медичної реформи неконституційною. У відповідь на це під судом зібралися активісти та громадські діячі із закликами не дати згорнути вже ухвалені 3 роки тому зміни.

Чому медична реформа опинилась під загрозою та кому вигідне її скасування – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Ольга пригадала про свій досвід лікування онкології. Її просили про доплати. У 2017 році ухваленим законом парламент дав старт медичній реформі, аби це змінити.

"Зараз я отримую безкоштовно ліки проти цукрового діабету за електронним рецептом від своєї сімейної лікарки", – розповіла членкиня громадської організації "Рожева Стрічка" Ольга Фещенко.

Перший етап медичної реформи

На першому етапі реформи доходи лікарів закріпили за кількістю пацієнтів. Тих, хто сам обрав медзаклад, а не вимушено прийшов за місцем прописки.

З 1 квітня 2020 – з наступним етапом реформи – зміни торкнулися і роботи вторинної допомоги, тобто спеціалізованих лікарів.

"Клініки повинні бути пацієнтоорієнтованими. Вони повинні вкладатися у своє обладнання, у кваліфікацію лікарів, у ремонти зрештою. Тобто вони повинні зробити все, щоб пацієнт захотів до них прийти", – пояснила членкиня ГО "Повноцінне життя" Олена Сотскова.

Медична реформа вже спрацювала на первинній ланці. Пацієнти перестали носити гроші лікарям,

– наголосила виконавча директорка фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Скасування медичної реформи

Однак така система не до вподоби колишнім регіоналам та чинним народним обранцям з ОПЗЖ. Вони просять Конституційний суд визнати реформу неправомірною. Бо не погоджуються з системою фінансування лікарень.

Довідка. За закріпленою програмою державних гарантій медзаклад має надавати безоплатні послуги своїм пацієнтам. Ці послуги вже заздалегідь оплачує Національна служба здоров'я за конкретним тарифом. І лише за якісь додаткові обстеження за ініціативою пацієнта платить сам пацієнт.

23 липня в залі Конституційного суду автори подання заявили, що така ініціатива є неконституційною, а розмежування варто скасувати. А отже – і припинити хід самої медреформи.

Ініціатори подання кажуть, що їх не влаштовує формулювання "медичної послуги" у законі і те, що безоплатність послуг залежить від кількості бюджету.

Послуга. Але не медична допомога. Ніхто тут не веде мову про безоплатність. Вони ж зараз кинули тарифи такі... Ну хто може на сьогодні лікувати,

– зазначив народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко.

Виконавча директорка фонду "Пацієнти України" наголосила, що ініціатори подання намагаються знищити все те прогресивне, що почало відбуватися в системі охорони здоров'я.

"Чому? Для того, щоб зберегти ту феодальну систему, яка завжди приносила їм прибутки", – пояснила вона.

Представник президента у КСУ Федір Веніславський вважає, що закон не порушує Конституції.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, проблеми фінансування можливо вирішити без скасування медреформи.

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Він відзначив, якщо недостатньо фінансування, людина недоотримує, або їй пишуть, що треба бинт принести або певний лікарський засіб, або збігати за антибіотиком – ось це і є проблема. Тому що треба прорахувати реалістичні тарифи, передбачити правильне фінансування.

Про перегляд тарифів на 2021 рік вже заявляв міністр охорони здоров'я. Тим часом долю самої медреформи ще продовжать вирішувати у Конституційному суді на наступному засіданні.

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