Конституційний суд розглядає подання про конституційність закону "Про медичну реформу". Якщо закон визнають неконституційним – реформу скасують. Активісти побоюються, що таке рішення суду стане абсолютним реваншем ексрегіоналів.

Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей.

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Які наслідки для медреформи

Голова ради благодійної організації вважає: якщо реформу визнають неконституційною – "це буде соціальний колапс". І він пояснив, чому:

► Понад 25 тисяч лікарів сімейної практики зараз мають зарплату від 15 до 26 тисяч завдяки реформі. Вона одразу анулюються.



► Повернеться рабська вертикальна система підкорення. По суті, головні лікарі стануть "власниками" інших лікарів.



► Понад 30 мільйонів людей, які вже підписали декларації й отримують медикаменти за системою "Є ліки" й загалом усі послуги, які сплачувала держава – усе це анулюється.



"У такий спосіб, ми повертаємося в Радянський Союз, тільки гірше. Тому що, коли посередині року трапляється такий обвал – це, по суті, соціальний вибух. Його, ймовірно, робити навмисне перед місцевими виборами. І загалом для того, щоби розхитати ситуацію в Україні. Важливо, що за цим "терактом" стоїть "Партія регіонів", – наголосив Шерембей.

Він вважає, що саме вони хочуть повернути "корупційне корито", з якого вони за рік отримували від 50 до 60 мільярдів тіньових платежів. Тому, саме "Партія регіонів" втратила це "корито" в результаті реформи, бо вже не потрібно платити ніяких хабарів.

Зараз вони роблять усе можливе, щоби це повернути і створити соціальну напругу,

– сказав Шерембей.

Довідка. Під поданням до суду підписались 59 депутатів, серед яких ексрегіонали Тетяна Бахтєєва, Нестор Шуфрич та Михайло Добкін.

Що відомо про скасування другого етапу реформування медичної системи? Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але його заблокували. Після критики прихильників змін у Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами, які насамперед стосуються фінансування.



Влада запевняє, що робить це все, щоб уникнути масового звільнення медиків.



Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно чинних у регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Дмитром Шерембеєм: