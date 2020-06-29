40% українців не підтримують продовження медичної реформи, а 32% зізналися, що не мають думки про це, адже погано розбираються у темі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 по 23 червня.

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25% респондентів відповіли, що підтримують продовження другого етапу медичної реформи, 32% сказали, що вони мало знають про це і у них немає сформованої думки на цей рахунок. 4% відмовилися від відповіді, або вагалися.



Результати опитування КМІС

Як проводилося опитування?

Опитування провели методом CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються тимчасово окуповані території.

Було проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами попередніх опитувань КМІС.

Що відомо про скасування другого етапу реформування медичної системи?

Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але його заблокували. Після критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами, які в першу чергу стосуються фінансування.

Влада запевняє, що робить це все, щоб уникнути масового звільнення медиків.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.