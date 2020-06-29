40% украинцев не поддерживают продолжение медицинской реформы, а 32% признались, что не имеют мнения об этом, ведь плохо разбираются в теме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 23 июня.

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25% респондентов ответили, что поддерживают продолжение второго этапа медицинской реформы, 32% сказали, что они мало знают об этом и у них нет сложившегося мнения на этот счет. 4% отказались от ответа, или колебались.

Как проводился опрос?

Опрос провели методом CATI – телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews на основе случайной выборки телефонных номеров.

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Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборки не включаются временно оккупированные территории.

Было проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Что известно об отмене второго этапа реформирования медицинской системы?

Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена, но его заблокировали. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями, которые в первую очередь касаются финансирования.

Власти уверяют, что делают это все, чтобы избежать массового увольнения медиков.

Экс-глава МЗ Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.