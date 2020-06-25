Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса
Украинцы снова доказывают, что инстинкт самосохранения – это не про них. Они скорее поверят в абсурдные теории заговора и будут отказываться от вакцинации. Меньше половины граждан Украины готовы сделать прививку от COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Также по теме: Сколько процентов людей должны иметь иммунитет, чтобы остановить распространение коронавируса
В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной против коронавируса 41% опрошенных украинцев (25% точно и 16% скорее всего). При этом не делали бы вакцинацию 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего).
Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал
Среди тех, кто готов сделать преимущественно люди, которые боятся заболеть вирусом. А противники вакцинации – не верят в него.
Украинцы перестают бояться коронавируса / Фото unsplash
По данным опроса, количество украинцев, которые боятся заболеть коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилось вдвое – до 21% с 40%. Количество тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.
Тех, кто скорее не боятся заболеть – 15%. Но с начала июня существенно увеличилась доля тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).
Опрос проводился методом телефонного интервью в период с 10 по 16 июня 2020 года. Количество участников – 1009 со всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает +/– 3,7%.