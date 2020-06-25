Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса

Украинцы снова доказывают, что инстинкт самосохранения – это не про них. Они скорее поверят в абсурдные теории заговора и будут отказываться от вакцинации. Меньше половины граждан Украины готовы сделать прививку от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной против коронавируса 41% опрошенных украинцев (25% точно и 16% скорее всего). При этом не делали бы вакцинацию 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего).



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал

Среди тех, кто готов сделать преимущественно люди, которые боятся заболеть вирусом. А противники вакцинации – не верят в него.

Украинцы перестают бояться коронавируса / Фото unsplash

По данным опроса, количество украинцев, которые боятся заболеть коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилось вдвое – до 21% с 40%. Количество тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.

Тех, кто скорее не боятся заболеть – 15%. Но с начала июня существенно увеличилась доля тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

Опрос проводился методом телефонного интервью в период с 10 по 16 июня 2020 года. Количество участников – 1009 со всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает +/– 3,7%.

От редакции: подчеркиваем, что вакцинация – это единственный способ защититься от вирусов. Человечество очень плохо умеет их лечить и только приобретение коллективного иммунитета может остановить распространение инфекции. Отказ от вакцинации создает проблемы не только для человека, который не имеет критического мышления и не ценит свое здоровье, но и для других. В первую очередь это касается детей, лиц, которые не могут вакцинироваться из-за сопутствующих болезней, пожилых и людей с иммунодефицитными состояниями. К тому же, в теле невакцинированного вирус может мутировать и стать заразным даже для людей с прививками. Поэтому вакцинация – это не выбор, а обязанность, которую должны соблюдать все.