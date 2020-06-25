Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу
Українці знову доводять, що інстинкт самозбереження – це не про них. Вони швидше повірять в абсурдні теорії змови й відмовлятись від вакцинації. Менше половини громадян України готові зробити щеплення від COVID-19.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
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У середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною проти коронавірусу 41% опитаних українців (25% точно і 16% скоріше за все). При цьому не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріше всього).
Серед ти, хто готовий зробити переважно люди, які бояться захворіти на вірус. А противники вакцинації – не вірять у нього.
Українці перестають боятися коронавірусу / Фото unsplash
За даними опитування, кількість українців, які дуже бояться захворіти на коронавірус у порівнянні з початком квітня скоротилося вдвічі – до 21% з 40%. Кількість тих, хто швидше побоюється такої можливості, залишається стабільною і становить 26%.
Тих, хто скоріше не бояться захворіти – 15. Але з початку червня істотно збільшилась частка тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).
Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю в період з 10 по 16 червня 2020 рік. Кількість учасників – 1009 з усієї Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.