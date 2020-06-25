Українці знову доводять, що інстинкт самозбереження – це не про них. Вони швидше повірять в абсурдні теорії змови й відмовлятись від вакцинації. Менше половини громадян України готові зробити щеплення від COVID-19.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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У середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною проти коронавірусу 41% опитаних українців (25% точно і 16% скоріше за все). При цьому не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріше всього).

Серед ти, хто готовий зробити переважно люди, які бояться захворіти на вірус. А противники вакцинації – не вірять у нього.



Українці перестають боятися коронавірусу / Фото unsplash

За даними опитування, кількість українців, які дуже бояться захворіти на коронавірус у порівнянні з початком квітня скоротилося вдвічі – до 21% з 40%. Кількість тих, хто швидше побоюється такої можливості, залишається стабільною і становить 26%.

Тих, хто скоріше не бояться захворіти – 15. Але з початку червня істотно збільшилась частка тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю в період з 10 по 16 червня 2020 рік. Кількість учасників – 1009 з усієї Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Від редакції: наголошуємо, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від вірусів. Людство дуже погано вміє їх лікувати й тільки набуття колективного імунітету може зупинити поширення інфекції. Відмова від вакцинації створює проблеми не лише для людини, яка не має критичного мислення і не цінує своє здоров'я, а й для інших. У першу чергу це стосується дітей, осіб, які не можуть вакцинуватися через супутні хвороби, літніх та людей з імунодефіцитними станами. До того ж, у тілі невакцинованого вірус може мутувати й стати заразним навіть для людей зі щепленнями. Тому вакцинація – це не вибір, а обов'язок, якого мають дотримуватись усі.