Конституционный суд рассматривает представление о конституционности закона "О медицинской реформе". Если закон признают неконституционным – реформу отменят. Активисты опасаются, что такое решение суда станет абсолютным реваншем экс-регионалов.

Об этом в эфире 24 канала сказал председатель Координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

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Последствия для медреформы

Глава совета благотворительной организации считает, что если реформу признают неконституционной – "это будет социальный коллапс". И он объяснил, почему:

► Более 25 тысяч врачей семейной практики сейчас имеют зарплату от 15 до 26 тысяч благодаря реформе. Она сразу аннулируются.

► Вернется рабская вертикальная система подчинения. По сути, главные врачи станут "владельцами" других врачей.

► Более 30 миллионов человек уже подписали декларации и получают медикаменты по системе "Есть лекарства" и вообще все услуги, за которые платило государство – все это аннулируется.

"Таким образом, мы возвращаемся в Советский Союз, только хуже. Потому что, когда посреди года случается такой обвал – это, по сути, социальный взрыв. Его, вероятно, делать нарочно перед местными выборами. И вообще для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине. Важно, что за этим "терактом" стоит "Партия регионов", – подчеркнул Шерембей.

Он считает, что именно они хотят вернуть "коррупционное корыто", от которого они за год получали от 50 до 60 миллиардов теневых платежей. Поэтому, именно "Партия регионов" потеряла это "корыто" в результате реформы, потому что не нужно платить никаких взяток.

Сейчас они делают все возможное, чтобы это вернуть и создать социальное напряжение,

– сказал Шерембей.

Справка. Под представлением в суд подписались 59 депутатов, среди которых экс-регионалы Татьяна Бахтеева, Нестор Шуфрич и Михаил Добкин.

Что известно об отмене второго этапа реформирования медицинской системы?

Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но его заблокировали. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформа продолжат, но с изменениями, которые прежде всего касаются финансирования.



Власти уверяют, что все это делает, чтобы избежать массового увольнения медиков.



Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Смотрите видео разговора 24 канала с Дмитрием Шерембеем: