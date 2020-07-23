В Конституционном суде рассматривается представление бывших нардепов-регионалов о признании медицинской реформы неконституционной. В ответ на это под судом собрались активисты и общественные деятели с призывами не дать свернуть уже принятые 3 года назад изменения.

Почему медицинская реформа оказалась под угрозой и кому выгодна ее отмена – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Ольга вспомнила о своем опыте лечения онкологии. Ее просили о доплатах. В 2017 году принятым законом парламент дал старт медицинской реформе, чтобы это изменить.

"Сейчас я получаю бесплатно лекарства против сахарного диабета по электронному рецепту от своего семейного врача", – рассказала член общественной организации "Розовая Лента" Ольга Фещенко.

Первый этап медицинской реформы

На первом этапе реформы доходы врачей закрепили за количеством пациентов. Тех, кто сам выбрал медучреждение, а не вынужденно пришел по месту прописки.

С 1 апреля 2020 – со следующим этапом реформы – изменения коснулись и работы вторичной помощи, то есть специализированных врачей.

"Клиники должны быть пациентоориентированными. Они должны вкладываться в свое оборудование, в квалификацию врачей, ремонты в конце концов. То есть они должны сделать все, чтобы пациент захотел к ним прийти", – пояснила член ОО "Полноценная жизнь" Елена Сотскова.

Медицинская реформа уже сработала на первичном звене. Пациенты перестали носить деньги врачам,

– отметила исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Отмена медицинской реформы

Однако такая система не нравится бывшим регионалам и действующим народным избранникам из ОПЗЖ. Они просят Конституционный суд признать реформу неправомерной. Потому что не соглашаются с системой финансирования больниц.

Справка. По закрепленной программе государственных гарантий медучреждение должно предоставлять бесплатные услуги своим пациентам. Эти услуги уже заранее оплачивает Национальная служба здоровья по конкретному тарифу. И только за какие-то дополнительные обследования по инициативе пациента платит сам пациент.

23 июля в зале Конституционного суда авторы представления заявили, что такая инициатива является неконституционной, а разграничение следует отменить. А значит – и прекратить ход самой медреформы.

Инициаторы представления говорят, что их не устраивает формулировка "медицинской услуги" в законе и то, что бесплатность услуг зависит от количества бюджета.

Услуга. Но не медицинская помощь. Никто здесь не ведет речь о бесплатности. Они же сейчас бросили тарифы такие... Ну кто может на сегодня лечить,

– отметил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" подчеркнула, что инициаторы представления пытаются уничтожить все то прогрессивное, что начало происходить в системе здравоохранения.

"Почему? Для того, чтобы сохранить ту феодальную систему, которая всегда приносила им прибыли", – пояснила она.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что закон не нарушает Конституцию.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, проблемы финансирования возможно решить без отмены медреформы.

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Он отметил, если недостаточно финансирования, человек недополучает или ему пишут, что надо принести бинт или определенное лекарственное средство или сбегать за антибиотиком – вот это и есть проблема. Потому что надо просчитать реалистичные тарифы, предусмотреть правильное финансирование.

О пересмотре тарифов на 2021 год уже заявлял министр здравоохранения. Тем временем судьбу самой медреформы еще продолжат решать в Конституционном суде на следующем заседании.

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