Онкологи зі США виявили, що малорухливі люди частіше помирають від раку ніж ті, які мають хоча б помірну активність.

Фахівці з Техаського університету провели перше дослідження, яке демонструє тісний зв’язок між відсутністю руху і смертю від раку. Робота науковців опублікована на JAMA Oncology.

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Попередні дослідження демонстрували, що понад 50% випадкам смерті від раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, фізичній активності та відсутності куріння.

Але коли мова заходила про сидячий спосіб життя та рак, минулі дослідження покладалися лише на поведінку людей, а не на об'єктивні дані. Втім, це в минулому, адже на цю тему з'явилося перше серйозне дослідження.

Як проводилось дослідження

У ньому взяли учать 8 002 людини віком від 45 років. З 8002 учасників дослідження, 3668 становили чоловіки, а 4334 жінки.

Впродовж п'яти років учасники повинні були носити фітнес-браслети з акселерометром, аби дослідники могли вимірювати їхню фізичну активність.

Онкологи виявили, що ті люди, які ведуть сидячий спосіб життя, мають вищий ризик померти від раку, ніж люди з вищою активністю.

Ризик смерті від раку при малорухливому способі життя зростає приблизно на 82%.

Втім, якщо займатися помірною активністю (наприклад, ходьбою) впродовж 30 хвилин на день, то ризик померти від раку знижується на 8%.

Натомість активність середньої інтенсивності (біг, катання на велосипеді, аеробіка тощо) знижує ризик раку на 31%.

Важливо, що в період спостереження за учасниками, 268 з них померли від раку.