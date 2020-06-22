Онкологи из США обнаружили, что малоподвижные люди чаще умирают от рака, чем те, которые ведут хотя бы умеренную активность.

Специалисты из Техасского университета провели первое исследование, которое демонстрирует тесную связь между отсутствием движения и смертью от рака. Работа ученых опубликована на JAMA Oncology.

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Предыдущие исследования демонстрировали, что более 50% случаев смерти от рака можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни, физической активности и отсутствию курения.

Но когда речь заходила о сидячем образе жизни и раке, ранее исследования полагались лишь на поведение людей, а не на объективные данные. Впрочем, это в прошлом, ведь на эту тему появилось первое серьезное исследование.

Как проводилось исследование

В нем приняли участие 8 002 человека в возрасте от 45 лет. Из 8002 участников исследования, 3668 составляли мужчины, а 4334 женщины.

На протяжении пяти лет участники должны были носить фитнес-браслеты с акселерометром, чтобы исследователи могли измерять их физическую активность.

Онкологи обнаружили, что те люди, которые ведут сидячий образ жизни, имеют более высокий риск умереть от рака, чем люди с более высокой активностью.

Риск смерти от рака при малоподвижном образе жизни возрастает примерно на 82%.

Впрочем, если заниматься умеренной активностью (например, ходьбой) в течение 30 минут в день, то риск умереть от рака снижается на 8%.

Зато активность средней интенсивности (бег, катание на велосипеде, аэробика и др) снижает риск рака на 31%.

Важно, что в период наблюдения за участниками 268 из них умерли от рака.