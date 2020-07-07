Літо в самому розпалі, а кордони для українців закриті до більшості країн. Тому багато людей їздить на відпочинок на річку, озеро чи на море. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи можна заразитись на COVID-19 у водоймі.

Чи можна заразитись коронавірусом через воду

Про те, наскільки безпечно купатися в морі, у річці та в басейні під час пандемії коронавірусу – Ляшко розповів в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі.

Цікаво Скільки людей підхопили COVID-19 на відпочинку в Одесі: коли будуть висновки МОЗ

Ляшко зазначив, що в червні – липні спостерігається зростання кількості випадків захворюваності. Проте інфекція не передається водним шляхом, якщо дотримуватись усіх умов.

Раніше в МОЗ повідомляли, що висока температура й солона вода негативно впливають на вірус. Однак головний медик України ствердив, що це не пов'язували з пляжним відпочинком.

Ми говорили, що розраховували: у коронавірусу буде сезонність, як у грипу та грипоподібних захворювань. Це не підтвердилось. Щодо солоної води, то це є заява. І про те, що водним шляхом (коронавірус – 24 канал) не передається,

– ствердив Ляшко.

У чому парадокс? Міністерство охорони здоров'я заявило, що після консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб, вони можуть сказати, що



Втім, як доводять дослідження, наукової обґрунтованості такі дані не мають. Це заперечує і ВООЗ. Міністерство охорони здоров'я заявило, що після консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб, вони можуть сказати, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби Втім, як доводять дослідження, наукової обґрунтованості такі дані не мають. Це заперечує і ВООЗ.

Як щодо річки чи моря?

Головний медик країни переконаний, що це стосується морської й річкової води. Тобто, якщо купатися в річці чи в морі – заразитися коронавірусом не можна. Це так само стосується й басейну. Він додав: відпочинок дозволений у всіх країнах світу при дотриманні певних протиепідемічних норм.

На запитання журналістки: "А якщо хтось плюне в ту воду і її проковтнути?", Ляшко відповів: "Це вже називається фекально-оральний шлях передачі. А в коронавірусної хвороби – повітряно-крапельний".

За його словами, така ймовірність існує, але це не може призвести до епідемії або до масових спалахів. Він наголосив, що це не можна виключити, тому що купаючись може бути той самий соціальний контакт.

"Можуть крапельки слизу при чханні, кашлянні або диханні вийти від хворої людини, і може бути таке саме інфікування. Тобто, це питання соціальної дистанції", – підсумував Ляшко.