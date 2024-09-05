Симптоми та причини циститу після сексу

Зазвичай симптоми, такі як біль при сечовипусканні, дискомфорт у нижній частині живота, часті позиви до сечовипускання та неприємний запах сечі, з'являються протягом доби після сексуального контакту.

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Посткоїтальний цистит виникає, коли бактерії, що живуть в зоні ануса або на нечистих руках, потрапляють в уретру та сечовий міхур під час статевого акту.

Якщо цистит повертається понад два рази за пів року або понад три рази на рік, його класифікують як рецидивний. Хоча конкретні причини частих рецидивів не завжди зрозумілі, дослідження виділяють кілька факторів ризику:

інтенсивна сексуальна активність;

часта зміна сексуальних партнерів;

використання певних контрацептивів, таких як сперміциди або діафрагми;

первинна інфекція сечовивідних шляхів віком до 15 років;

зміни рівня статевих гормонів, наприклад, під час менопаузи;

сечокам'яна хвороба та інші захворювання сечового міхура чи нирок.

Також під час сексу може статися мікротравмування уретри, що створює сприятливі умови для розмноження бактерій, особливо якщо піхва була недостатньо зволожена.

Профілактика посткоїтального циститу

Для зниження ризику розвитку циститу після сексу рекомендується:

гігієнічні процедури перед статевим актом;

використання лубриканту для запобігання сухості піхви;

відвідування туалету відразу після сексу для спорожнення сечового міхура;

уникнення контрацептивів зі сперміцидами та діафрагми;

збільшення споживання рідини.

Лікування циститу, який виник після сексу

З появою циститу після сексу слід звернутися до уролога для призначення адекватної терапії. Зазвичай застосовуються короткочасні курси антибіотиків чи тривале лікування низькими дозами. Лише лікар може підібрати антибіотики.

Для профілактики рецидивів можна вживати журавлинні соки та морси, що містять проантоціанідини, які підтвердили свою ефективність в дослідженнях. Однак деяким групам людей, включаючи вагітних, літніх і тих, хто страждає від нетримання сечі, варто уникати напоїв з журавлиною.

Пробіотики, антисептики та D-манноза не довели свою ефективність у запобіганні циститу, так само як і спідня білизна або використання засобів для інтимної гігієни не відіграють ролі у профілактиці захворювання.