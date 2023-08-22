Жіночі презервативи – це засіб бар'єрної контрацепції, який працює за таким самим принципом, як і чоловічий презерватив. Це така сама оболонка з поліуретану, нітрилу або латексу, приблизно 18 сантиметрів завдовжки. Головна відмінність – у ній є два кільця.

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Одне розміщується з боку закритого кінця презерватива, який міститься у піхві. Це кільце гнучке та щільне. Друге кільце розміщується на відкритому кінці виробу. Воно тонке, більше в діаметрі, має розташовуватися зовні піхви і частково закривати вульву.

З'явилися жіночі презервативи майже 30 років тому. Фінальний варіант надійшов у продаж у Європі 1990 року. У США жіночі презервативи були схвалені 1993 року.

Ефективність жіночих презервативів

Ефективність презервативів оцінюється при ідеальному та нормальному, реальному використанні. Іноді люди неправильно надягають чи знімають контрацептив, тому ефективність знижується.

Чоловічі презервативи захищають від незапланованої вагітності за ідеального використання на 98%, при реальному – у середньому на 82%. Жіночі презервативи за абсолютно правильного використання ефективні на 95%, а ось за нормального – на 75 – 82%. При цьому жіночі презервативи можуть ефективно захищати від генітальних інфекцій внаслідок того, що зовнішня частина виробу частково закриває статеві губи.

Які переваги та недоліки жіночих презервативів

Переваги:

Жіночі презервативи захищають обох партнерів від ІПСШ, включаючи ВІЛ.

При правильному використанні вони є надійним методом запобігання небажаній вагітності.

Серйозних побічних ефектів немає. Індивідуальні алергічні реакції можуть виникнути, як і при використанні чоловічих презервативів.

Презерватив можна надягати заздалегідь і носити до 8 годин, а не робити це в останній момент перед сексом.

Найголовніша перевага такого типу контрацепції – жінка сама контролює процес. Презерватив дозволяє жінці захистити себе від інфекцій та небажаної вагітності, не покладаючись на чоловіка. А ще це гарний захист від стелсингу – практики, коли партнер у процесі сексу непомітно знімає презерватив.

Недоліки:

Тертя зовнішньої частини презерватива, що покриває вульву, може зменшити стимуляцію клітора.

Жіночий презерватив може неприємно шарудіти. Розв'язувати цю проблему може лубрикант.

Презерватив складно вводити, особливо без досвіду. Однак, якщо кілька разів потренуватися самостійно або з партнером, процес має стати простішим. Одягти презерватив на статевий член або вставити тампон також не у всіх виходить з першого разу, але від цих практик все одно не відмовляються.

Невисокий асортимент та відсутність виробів у популярних мережах аптек та магазинів.

Жіночі презервативи коштують дорожче за чоловічі. Наприклад, якщо говорити про оптові закупівлі, то ціна за один жіночий презерватив для урядів країн, що розвиваються, коливається від 57 до 70 центів. Вартість чоловічого становитиме приблизно від 3 до 5 центів за виріб.