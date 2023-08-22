Женские презервативы – это средство барьерной контрацепции, которое работает по тому же принципу, как и мужской презерватив. Это такая же оболочка из полиуретана, нитрила или латекса, примерно 18 сантиметров в длину. Главное отличие – в нем есть два кольца.

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Одно размещается со стороны закрытого конца презерватива, содержащегося во влагалище. Это кольцо гибкое и плотное. Второе кольцо размещается на открытом конце изделия. Оно тонкое, большее в диаметре, должно располагаться снаружи влагалища и частично закрывать вульву.

Появились женские презервативы почти 30 лет тому назад. Финальный вариант поступил в продажу в Европе в 1990 году. В США женские презервативы были одобрены в 1993 году.

Эффективность женских презервативов

Эффективность презервативов оценивается при идеальном и нормальном использовании. Иногда люди неправильно надевают или снимают контрацептив, поэтому эффективность снижается.

Мужские презервативы защищают от незапланированной беременности при идеальном использовании на 98%, при реальном – в среднем на 82%. Женские презервативы при абсолютно правильном использовании эффективны на 95%, а вот при нормальном – на 75 – 82%. При этом женские презервативы могут эффективно защищать от генитальных инфекций из-за того, что внешняя часть изделия частично закрывает половые губы.

Какие преимущества и недостатки женских презервативов

Достоинства:

Женские презервативы защищают обоих партнеров от ИППП, включая ВИЧ.

При правильном использовании они являются надежным методом предотвращения нежелательной беременности.

Серьезных побочных эффектов нет. Индивидуальные аллергические реакции могут возникнуть, как при использовании мужских презервативов.

Презерватив можно надевать заранее и носить до 8 часов, а не делать это в момент перед сексом.

Самое главное преимущество такого типа контрацепции – женщина сама контролирует процесс. Презерватив позволяет женщине оградить себя от инфекций и нежелательной беременности, не полагаясь на мужчину. А еще это хорошая защита от стелсинга – практика, когда партнер в процессе секса незаметно снимает презерватив.

Недостатки:

Трение наружной части покрывающего вульву презерватива может уменьшить стимуляцию клитора.

Женский презерватив может неприятно шуршать. Разрешать эту проблему может лубрикант.

Презерватив сложно вводить, особенно без опыта. Однако если несколько раз потренироваться самостоятельно или с партнером, процесс должен стать проще. Надеть презерватив на половой член или вставить тампон также не у всех выходит с первого раза, но от этих практик все равно не отказываются.

Невысокий ассортимент и отсутствие изделий в популярных сетях аптек и магазинов.

Женские презервативы стоят дороже мужских. Например, если говорить об оптовых закупках, то цена за один женский презерватив для правительств развивающихся стран колеблется от 57 до 70 центов. Стоимость мужского составляет примерно от 3 до 5 центов за изделие.