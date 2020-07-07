Лето в самом разгаре, а границы для украинцев закрыты в большинстве стран. Поэтому многие люди ездят на отдых на реку, озеро или на море. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 в водоеме.

Можно ли заразиться коронавирусом через воду

О том, насколько безопасно купаться в море, в реке и в бассейне во время пандемии коронавируса – Ляшко рассказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Ляшко отметил, что в июне – июле наблюдается рост количества случаев заболеваемости. Однако инфекция не передается водным путем, если соблюдать все условия.

Ранее в Минздраве сообщали, что высокая температура и соленая вода негативно влияют на вирус. Однако главный медик Украины подтвердил, что это не связывали с пляжным отдыхом.

Мы говорили, что рассчитывали: у коронавируса будет сезонность, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Это не подтвердилось. Относительно соленой воды, то это заявление. И о том, что водным путем (коронавирус – 24 канал) не передается,

– утверждает Ляшко.

В чем парадокс? Министерство здравоохранения заявило, что после консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, они могут сказать, что



Впрочем, как доказывают исследования, научной обоснованности такие данные не имеют. Это отрицает и ВОЗ. Министерство здравоохранения заявило, что после консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, они могут сказать, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни Впрочем, как доказывают исследования, научной обоснованности такие данные не имеют. Это отрицает и ВОЗ.

Как насчет реки или моря?

Главный медик страны убежден, что это касается морской и речной воды. То есть, если купаться в реке или в море – заразиться коронавирусом нельзя. Это так же касается и бассейна. Он добавил: отдых разрешен во всех странах мира при соблюдении определенных противоэпидемических норм.

На вопрос журналистки: "А если кто-то плюнет в ту воду и ее проглотить?", Ляшко ответил: "Это уже называется фекально-оральный путь передачи. А у коронавирусной болезни-воздушно-капельный".

По его словам, такая вероятность существует, но это не может привести к эпидемии или массовым вспышкам. Он отметил, что это нельзя исключить, потому что купаясь может быть тот же социальный контакт.

"Могут капельки слизи при чихании, кашлянии или дыхании выйти от больного человека, и может быть такое же инфицирование. То есть, это вопрос социальной дистанции", – подытожил Ляшко.