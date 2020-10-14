Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що успіх російської вакцини ще не доведений. Адже будь-які лікарські засоби повинні пройти три етапи досліджень, а Росія проігнорувала третій етап випробовувань вакцини.

Зокрема Ляшко написав у фейсбук-сторінці, що вважати російський препарат слід не вакциною, а кандидатом на вакцину та провести додаткову перевірку.

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Ось, як бачить реєстрацію російської вакцини "Спутник V" Віктор Ляшко:

Уявіть собі, що йде гра в хокей. Тривалість матчу складає 3 періоди по 20 хвилин кожний. Рахунок після другого періоду становить 2:0 на користь однієї з команд. І от ця команда, як проміжний переможець залишає стадіон і розпочинає всім розповідати, що вона чемпіон. А як же третій період? У ньому ж можна було б відігратись, або програти по повній,

– зазначив Ляшко.

Що спільного між хокеєм та російською вакциною Уявіть собі, що йде гра в хокей. Тривалість матчу складає 3 періоди по... Опубліковано Виктором Ляшком Середа, 14 жовтня 2020 р.

Адже, клінічні випробування будь-яких ліків, і вакцин зокрема, складаються із трьох фаз, остання — найбільш масова та важлива. Російська вакцина пройшла лише перші два етапи та оголосила, що вакцина діє.

Науці відомі чимало негативних випадків, коли вакцини-кандидати показували успішні результати в перших двох фазах, але, на жаль, мали проблеми на третій, найвагомішій фазі.

Так було і у випадку вакцини від ВІЛ, свій час вірусологи розробили понад 50 варіантів вакцини від ВІЛ. У людей, яким робили щеплення, з'являлись антитіла й Т-клітинна пам'ять, але на вірус імунодефіциту вакцини не діяли. Аналогічна ситуація була і з вакциною проти гепатиту С.

Віктор Ляшко “Тому, як медик та санітарний лікар, глибоко переконаний, що саме для того, щоб все перевірити, обов’язково потрібний третій "епідеміологічний" етап ”.

Саме третій етап покаже чи є розробка вакцини успішною.Тобто, чи формує вакцина імунну відповідь організму, чи ні. Тому поки ці результати не отримані, це не вакцина, це – кандидат.

Натомість очільник МОЗ Максим Степанов не відкидає можливості купівлі російської вакцини проти COVID-19.

Що відомо про російську вакцину

Росія зареєструвала вже дві вакцини. Про реєстрацію першої Путін заявив 11 серпня.

Іноземні експерти висловили стурбованість щодо прискорених темпів випробувань вакцини в Росії.

У ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.

Другу запатентували нещодавно, вакцина має назву "ЕпіВакКорона".

До теми Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину

Додамо, що згідно з опитуванням Research & Branding Group, більшість українців не вакцинувались, якби вакцина проти коронавірусу наразі була готова і безкоштовна, йдеться не про російську вакцину, а будь-яку, яку рекомендуватиме Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу