Ляшко іронічно прокоментував ефективність російської вакцини проти коронавірусу
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що успіх російської вакцини ще не доведений. Адже будь-які лікарські засоби повинні пройти три етапи досліджень, а Росія проігнорувала третій етап випробовувань вакцини.
Зокрема Ляшко написав у фейсбук-сторінці, що вважати російський препарат слід не вакциною, а кандидатом на вакцину та провести додаткову перевірку.
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Ось, як бачить реєстрацію російської вакцини "Спутник V" Віктор Ляшко:
Уявіть собі, що йде гра в хокей. Тривалість матчу складає 3 періоди по 20 хвилин кожний. Рахунок після другого періоду становить 2:0 на користь однієї з команд. І от ця команда, як проміжний переможець залишає стадіон і розпочинає всім розповідати, що вона чемпіон. А як же третій період? У ньому ж можна було б відігратись, або програти по повній,
– зазначив Ляшко.
Що спільного між хокеєм та російською вакциною Уявіть собі, що йде гра в хокей. Тривалість матчу складає 3 періоди по...Опубліковано Виктором Ляшком Середа, 14 жовтня 2020 р.
Адже, клінічні випробування будь-яких ліків, і вакцин зокрема, складаються із трьох фаз, остання — найбільш масова та важлива. Російська вакцина пройшла лише перші два етапи та оголосила, що вакцина діє.
Науці відомі чимало негативних випадків, коли вакцини-кандидати показували успішні результати в перших двох фазах, але, на жаль, мали проблеми на третій, найвагомішій фазі.
Так було і у випадку вакцини від ВІЛ, свій час вірусологи розробили понад 50 варіантів вакцини від ВІЛ. У людей, яким робили щеплення, з'являлись антитіла й Т-клітинна пам'ять, але на вірус імунодефіциту вакцини не діяли. Аналогічна ситуація була і з вакциною проти гепатиту С.
Саме третій етап покаже чи є розробка вакцини успішною.Тобто, чи формує вакцина імунну відповідь організму, чи ні. Тому поки ці результати не отримані, це не вакцина, це – кандидат.
Натомість очільник МОЗ Максим Степанов не відкидає можливості купівлі російської вакцини проти COVID-19.
Що відомо про російську вакцину
- Росія зареєструвала вже дві вакцини. Про реєстрацію першої Путін заявив 11 серпня.
- Іноземні експерти висловили стурбованість щодо прискорених темпів випробувань вакцини в Росії.
- У ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.
- Другу запатентували нещодавно, вакцина має назву "ЕпіВакКорона".
До теми Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину
Додамо, що згідно з опитуванням Research & Branding Group, більшість українців не вакцинувались, якби вакцина проти коронавірусу наразі була готова і безкоштовна, йдеться не про російську вакцину, а будь-яку, яку рекомендуватиме Всесвітня організація охорони здоров'я.
Зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу