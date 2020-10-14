Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что успех российской вакцины еще не доказан. Ведь любые лекарственные средства должны пройти три этапа исследований, а Россия проигнорировала третий этап испытаний вакцины.

В частности Ляшко написал в фейсбук-странице, что считать российский препарат следует не вакциной, а кандидатом на вакцину и провести дополнительную проверку.

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Вот, как видит регистрацию российской вакцины "Спутник V" Виктор Ляшко:

Представьте себе, что идет игра в хоккей. Продолжительность матча составляет 3 периода по 20 минут каждый. Счет после второго периода составляет 2:0 в пользу одной из команд. И вот эта команда, как промежуточный победитель оставляет стадион и начинает всем рассказывать, что она чемпион. А как же третий период? В нем же можно было бы отыграться, или проиграть по полной,

– отметил Ляшко.

Ведь, клинические испытания любых лекарств, и вакцин в частности, состоят из трех фаз, последняя – самая массовая и важная. Российская вакцина прошла лишь первые два этапа и объявила, что вакцина действует.

Науке известны немало негативных случаев, когда вакцины-кандидаты показывали успешные результаты в первых двух фазах, но, к сожалению, были проблемы на третей, самой весомой фазе.

Так было и в случае вакцины от ВИЧ, в свое время вирусологи разработали более 50 вариантов вакцины от ВИЧ. У людей, которым делали прививки, появлялись антитела и Т-клеточная память, но на вирус иммунодефицита вакцины не действовали. Аналогичная ситуация была и с вакциной против гепатита С.

Виктор Ляшко “Поэтому, как медик и санитарный врач, глубоко убежден, что именно для того, чтобы все проверить, обязательно нужен третий "эпидемиологический "этап".

Именно третий этап покажет является ли разработка вакцины успешной. То есть, формирует ли вакцина иммунный ответ организма или нет. Поэтому пока эти результаты не получены, это не вакцина, это – кандидат.

Зато глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможности покупки российской вакцины против COVID-19.

Что известно о российской вакцине

Россия зарегистрировала уже две вакцины. О регистрации первой Путин заявил 11 августа.

Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России.

В ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам клинических исследований противоречит международной практике.

Вторую запатентовали недавно, вакцина называется "ЭпиВакКорона".

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Добавим, что согласно опросу Research&Branding Group, большинство украинцев не вакцинировались бы, если бы вакцина против коронавируса уже была готова и бесплатная, речь идет не о российской вакцине, а любой, которую будет рекомендовать Всемирная организация здравоохранения.

Сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.



Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала