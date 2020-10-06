Коронавірусна хвороба стрімко поширюється в областях України, загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні понад 234 тисячі. Представник ВООЗ розповів, що перша партія вакцин проти коронавірусу може з'явитися вже у 2021 році. Вчені створили новий тест на COVID-19 – паперовий. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 6 жовтня

Від учора в Україні виявили ще 4 348 хворих на COVID-19. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 90 хворих, натомість 2 149 пацієнтів отримали негативний результат на SARS-CoV-2, який свідчить про одужання, пише 24 канал.

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Загалом в Україні відомо про 234 584 людей, які інфікувалися SARS-CoV-2. З них 103 401 пацієнт одужав, але 4 520 хворих померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Скільки людей захворіли на COVID-19 в областях України

Вінницька область – 6930 (+108);

Волинська область – 8880 (+146);

Дніпропетровська область – 7372 (+235);

Донецька область – 4561 (+148);

Житомирська область – 7070 (+136);

Закарпатська область – 10317 (+98);

Запорізька область – 4746 (+116);

Івано-Франківська область – 14451 (+106);

Кіровоградська область – 1194 (+10);

Київ – 25091 (+355);

Київська область – 10099 (+181);

Львівська область – 21494 (+200);

Луганська область – 1333 (+39);

Миколаївська область – 3894 (+75);

Одеська область – 15021 (+292);

Полтавська область – 3270 (+305);

Рівненська область – 13374 (+126);

Сумська область – 5676 (+223);

Тернопільська область – 14610 (+189);

Харківська область – 21451 (+487);

Херсонська область – 1544 (+48);

Хмельницька область – 7263 (+295);

Чернівецька область – 15444 (+158);

Черкаська область – 4687 (+137);

Чернігівська область – 4812 (+135).

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 589 (+9);

Київ – 436 (+6);

Харківська область – 377 (+8);

Чернівецька область – 373 (+2);

Івано-Франківська область – 338 (+4);

Закарпатська область – 313 (+1);

Одеська область – 226 (+8);

Київська область – 202 (+2);

Тернопільська область – 186 (+6);

Волинська область – 179 (+5);

Рівненська область – 177 (+2);

Хмельницька область – 139 (+4);

Житомирська область – 128 (+6);

Дніпропетровська область – 125;

Вінницька область – 124 (+1);

Миколаївська область – 90 (+5);

Сумська область – 85 (+5);

Чернігівська область – 82 (+5);

Запорізька область – 74 (+3);

Кіровоградська область – 62 (+1);

Черкаська область – 60 (+1);

Донецька область – 58 (+2);

Полтавська область – 50 (+3);

Херсонська область – 29;

Луганська область – 18 (+1).

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COVID-19 серед українських медиків : від учора коронавірусну хворобу виявили у 226 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 6 613 медичних працівників. Від загальної кількості хворих 7,1% становлять медики.

від учора коронавірусну хворобу виявили у 226 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 6 613 медичних працівників. Від загальної кількості хворих медики. Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу коронавірус діагностували у 41 військовослужбовця. Наразі у лавах ЗСУ на COVID-19 хворіє 687 людей. Всього хворобу подолали 2 559 військових. Однак, 10 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 525 людей.

Україна може отримати вакцину проти COVID-19 вже у 2021 році

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцина проти коронавірусу може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року.

В першу чергу щеплення зроблять медпрацівникам, людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Одесі відмовляються приймати хворих на COVID-19

Одеса вже місяць є лідером за кількістю хворих на COVID-19. Лікарні в регіоні переповнені пацієнтами, через нестачу місць у стаціонарі деякі шпиталі просто перестали приймати хворих.

Люди з підозрою на недугу вимушені звертатися до волонтерів, щоб ті допомогли з госпіталізацією. За словами одеситів, карети швидкої допомоги приїжджають на виклик, а потім відмовляються везти людей до лікарень.

Новини про коронавірус у світі 6 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 35 505 064 хворих на коронавірус. Натомість 24 766 479 пацієнтів уже видужали.

На жаль, 1 044 385 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 458 549; Індія – 6 685 082; Бразилія – 4 927 235; Росія – 1 231 277; Колумбія – 862 158.

Дослідження та відкриття щодо коронавірусу

Коронавірус передається повітрям і на більших відстанях, ніж вважалось раніше

Коронавірус може долати порівняно великі відстані та довго зберігатися в повітрі. Попри ряд досліджень, які підтверджують це, відповідні положення довго не з'являлися в офіційних рекомендаціях по COVID-19.

Американські центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) внесли зміни в інструкції про поширення COVID-19.

8 з 10 хворих на коронавірус страждають від неврологічних симптомів

Згідно зі звітом дослідників з Чикаго, 8 з 10 хворих на коронавірус мають неврологічні симптоми. Найчастіше хворі відчувають біль у м'язах.

Загалом, неврологічні симптоми виникали у 82% пацієнтів у будь-який період захворювання. 42% хворих відчували ці симптоми при появі перших ознак COVID-19, а ще 63% пацієнти – при госпіталізації.

Швидкий та дешевий: в Індії розробили паперовий тест на COVID-19

Індійські вчені створили швидкий паперовий тест на коронавірус COVID-19. За їхніми словами, він даватиме результат менше ніж за годину та коштуватиме майже 7 доларів.

В самій Індії вже ухвалили паперовий тест для комерційного використання. Він отримав назву Feluda, це – ім'я відомого індійського вигаданого детектива.