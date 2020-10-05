За минулу добу в Україні виявили 3 774 нових випадки зараження коронавірусом. На думку глави МОЗ, цього тижня добовий приріст хворих зросте до 5 тисяч випадків. У Білорусі говорять про початок другої хвилі COVID-19. У Росії зафіксували стрімке зростання кількості інфікованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 5 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 3 771 людини. Від учора померли ще 33 хворих. Натомість 1 145 пацієнтів одужали.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 230 236 хворих на коронавірус, 4 440 з яких померли. Натомість одужали 101 252 пацієнти. Станом на 5 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 124 554 людини.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнений, що вже цього тижня добовий приріст хворих на коронавірус зросте до 5 тисяч випадків.

Попереднього тижня було вже понад 4,5 тисячі (нових заражень – 24 канал). Впевнений, що цього тижня ми перетнемо позначку в 5 тисяч, виходячи з нашого ставлення. Можемо зростати й далі,

– сказав Степанов.

Він додав, що поки ситуація не критична, однак кількість госпіталізованих теж продовжує стрімко зростати. Відтак, наразі заповнені понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Коронавірус в областях України 5 жовтня

Київ – 24 736 (+286);

Львівська область – 21 294 (+100);

Харківська область – 20 964 (+446);

Чернівецька область – 15 286 (+163);

Одеська область – 14 729 (+190);

Тернопільська область – 14 421 (+126);

Івано-Франківська область – 14 345 (+113);

Рівненська область – 13 248 (+141);

Закарпатська область – 10 219 (+51);

Київська область – 9 918 (+166);

Волинська область – 8 734 (+143);

Дніпропетровська область – 7 137 (+206);

Хмельницька область – 6 968 (+167);

Житомирська область – 6 934 (+185);

Вінницька область – 6 822 (+106);

Сумська область – 5 453 (+282);

Чернігівська область – 4 677 (+82);

Запорізька область – 4 630 (+123);

Черкаська область – 4 550 (+70);

Донецька область – 4 413 (+226);

Миколаївська область – 3 819 (+169);

Полтавська область – 2 965 (+153);

Херсонська область – 1 496 (+69);

Луганська область – 1 294 (+6);

Кіровоградська область – 1 184 (+5);

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 580 (+3)

Київ – 430 (+10)

Чернівецька область – 371 (+2)

Харківська область – 369

Івано-Франківська область – 334 (+3)

Закарпатська область – 312 (+1)

Одеська область – 218

Київська область – 200

Тернопільська область – 180 (+3)

Волинська область – 174

Рівненська область – 175 (+2)

Хмельницька область – 135 (+3)

Дніпропетровська область – 125

Вінницька область – 123 (+1)

Житомирська область – 122 (+2)

Миколаївська область – 85

Сумська область – 80 (+2)

Чернігівська область – 77

Запорізька область – 71

Кіровоградська область – 61

Черкаська область – 59

Донецька область – 56

Полтавська область – 47

Херсонська область – 29 (+1)

Луганська область – 17​

Коронавірус серед медиків

За минулу добу наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 156 медпрацівника. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 16 387 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%.

COVID-19 у ЗСУ

За добу 4 жовтня коронавірус діагностували у 19 військовослужбовців. Наразі на COVID-19 хворіє 721 людина. Всього хворобу подолали 2484 людини. На жаль, 10 людей померли.

Загалом на ізоляції (у тому числі на самоізоляції) перебувають 538 людей. Однак у 188 військовослужбовців протягом 4 діб закінчать ізоляцію.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 5 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 35 437 478 хворих на коронавірус. Натомість 26 645 438 пацієнтів вже одужали.

На жаль, 1 042 344 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 637 066; Індія – 6 626 291; Бразилія – 4 915 289; Росія – 1 225 889; Колумбія – 855 052.

ЗМІ вважають, що Трамп приховав результати першого позитивного тесту

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що Трамп нібито отримав позитивний тест на коронавірус ще 1 жовтня, до своєї появи в ефірі телеканалу Fox News.

Американські ЗМІ стверджують, що Трамп до цього часу вже був обізнаний про результати першого експрес-тесту, але очікував на підтвердження діагнозу після більш ретельної перевірки, і нібито попросив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх.

Чутки про те, що Трамп захворів раніше, аніж сповістив про це громадськість поповзли, коли Білий дім та лікарі президента почали розповідати суперечливі дані про його стан.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Голова Єврокомісії пішла на карантин

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн самоізолювалася через ризик зараження коронавірусом. Напередодні жінка отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, на якій була присутня людина, що вчора отримала позитивний результат на COVID-19,

– пояснила голова Єврокомісії.

Ляєн повторно здасть тест на коронавірус 5 жовтня. 6 жовтня в Брюсселі вона мала б взяти участь у саміті "Україна – ЄС", де Ляєн та Президент України Володимир Зеленський планують обговорити співробітництво ЄС та України у стримуванні російської агресії.

Штрафи німців за порушення карантину

З квітня по жовтень 2020 року мешканці Німеччини сплатили 3 мільйони євроштрафів за порушення протиепідемічних заходів, також було відкрито понад 35 тисяч проваджень.

Найбільше штрафів правоохоронці стягували за порушення маскового режиму під час поїздки в громадському транспорті, у закритих приміщеннях та за недотримання соціальної дистанції.

Париж став зоною максимальної небезпеки

Влада оголосила Париж та його передмістя зоною максимальної небезпеки через збільшення кількості хворих. Уряд рекомендує всім співробітникам працювати віддалено, якщо в них є така можливість.

З 6 жовтня аудиторії та лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%. Офіційний представник уряду Габріель Атал повідомив, що був шокований світлинами з переповнених класів у вищих навчальних закладах.

Також влада планує закрити всі бари та кафе в столиці Франції. Ресторани та бістро, найімовірніше, будуть працювати і далі, однак за умови дотримання карантинних вимог. Вони прийматимуть клієнтів до 22:00.

У Білорусі розпочалася друга хвиля коронавірусу

У Білорусі зростає кількість хворих на коронавірус, щодня в країні фіксують понад 400 нових хворих на COVID-19.

У країні також запевняють, їхня система охорони здоров'я повністю готова до збільшення кількості інфікованих. За період пандемії коронавірусом у Білорусі 80 295 людей заразилися вірусом. З них 857 хворих померли, а 75 148 інфікованих вже одужали. Станом на 5 жовтня в країні 4 290 людей хворіють на COVID-19.

У Росії різко зросла кількість хворих

У Росії за минулу добу зафіксовано 10 888 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього країні вже 1 225 889 зафіксованих випадків зараження.

Всього померли 21 475 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19, в тому числі за минулу добу померли 117 осіб. З початку пандемії видужали 982 324 особи, в тому числі за минулу добу з лікарень було виписано 3181 людину.

За даними Росспоживнагляду, за добу зроблені 358 тисяч тестів на коронавірус, а з початку пандемії понад 48 мільйонів.

Створили 10-хвилинний пристрій, який виявляє коронавірус, рівень антитіл та важкість захворювання

Фахівці з Каліфорнійського технологічного інституту розробили новий пристрій – сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex – для діагностики коронавірусу, який можна використовувати в домашніх умовах – для аналізу достатньо невеликої кількості слини чи крові,

Пристрій дозволяє виявити за 10 хвилин наявність самого вірусу; антитіл, вироблених організмом для боротьби з вірусом і хімічних маркерів запалення, які вказують на ступінь тяжкості інфекції COVID-19.



Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал