За минулу добу в Україні виявили 4 140 нових випадків зараження коронавірусом, загалом – 226 264. У світі підтвердили 215 314 хворих за попередню добу. У Туреччини розпочали випробування вакцин проти COVID-19 на людях. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 4 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку епідемії в Україні зафіксували 226 462 хворих на COVID-19, за останню добу – 4 140 інфікованих. Найбільше інфікованих наразі виявлено у Києві, Львівській, Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Внаслідок ускладнень від хвороби загалом в країні померли 4 397 людини, з них за добу — 44. З позитивних новин, від коронавірусу одужало 100 107 осіб/

Статистика випадків COVID-19 по областях

Київ – 24 450 (+407)

Львівська область – 21 194 (+162)

Харківська область – 20 518 (+414)

Чернівецька область – 15 123 (+157)

Одеська область – 14 539 (+160)

Тернопільська область – 14 295 (+128)

Івано-Франківська область – 14 232 (+139)

Рівненська область – 13 107 (+151)

Закарпатська область – 10 168 (+63)

Київська область – 9752 (+161)

Волинська область – 8591 (+136)

Дніпропетровська область – 6931 (+212)

Хмельницька область – 6801 (+154)

Житомирська область – 6749 (+281)

Вінницька область – 6716 (+162)

Сумська область – 5171 (+263)

Чернігівська область – 4595 (+77)

Запорізька область – 4507 (+106)

Черкаська область – 4480 (+50)

Донецька область – 4187 (+323)

Миколаївська область – 3650 (+160)

Полтавська область – 2812 (+85)

Херсонська область – 1427 (+87)

Луганська область – 1288 (+81)

Кіровоградська область – 1279 (+21)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 577 (+2)

Київ – 420 (+8)

Чернівецька область – 369 (+2)

Харківська область – 369 (+4)

Івано-Франківська область – 331 (+4)

Закарпатська область – 311

Одеська область – 218

Київська область – 200 (+7)

Тернопільська область – 177 (+1)

Волинська область – 174

Рівненська область – 173 (+3)

Хмельницька область – 132 (+1)

Дніпропетровська область – 125 (+2)

Вінницька область – 122 (+3)

Житомирська область – 120 (+1)

Миколаївська область – 85 (+2)

Сумська область – 78 (+1)

Чернігівська область – 77

Запорізька область – 71

Кіровоградська область – 61 (+1)

Черкаська область – 59

Донецька область – 56

Полтавська область – 47

Херсонська область – 28 (+2)

Луганська область – 17

Які області не готові до послаблення карантину

Вже четвертий раз поспіль усі регіони України, окрім Кіровоградщини, не готові до послаблення карантинних обмежень.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

Коронавірус у ЗСУ

За 3 жовтня коронавірус виявили у 59 військовослужбовців. Це одразу на 26 випадків менше, ніж за попередню добу. Наразі на COVID-19 хворіє 731 військовий. Від недуги вилікувались 2 455 осіб, проте 10 хворих, на жаль, померли.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 4 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 34 946 387 хворих на коронавірус. Натомість 24 332 174 пацієнтів вже одужали.

На жаль, 1 033 911 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань. За минулу добу у світі кількість смертей збільшилася на 3 623.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 383 356; Індія – 6 549 373; Бразилія – 4 906 833; Росія – 1 209 039; Колумбія – 848 147.

У Туреччині тестують вакцини на людях

У Туреччині розпочалося тестування на людях відразу трьох вакцин власного виробництва проти коронавірусної інфекції.

Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях,

– сказав глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Станом на 4 жовтня у Туреччині з початку епідемії виявили 323 014 випадків інфікування коронавірусом. 8 384 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 238 тисячі осіб одужали.

У Грузії за добу виявили рекордну кількість випадків COVID-19

За минулу добу у Грузії зафіксували рекордну кількість інфікованих на коронавірусну інфекцію з початку епідемії – 554. За минулу померли ще дві людини від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість померлих з підтвердженим COVID-19 – 50 пацієнтів.

З позитивних новин, 4 244 осіб подолали захворювання і одужали, за добу ця кількість збільшилася на 252.



Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал