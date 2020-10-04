Новини про коронавірус 4 жовтня: випробування вакцин на людях, статистика
За минулу добу в Україні виявили 4 140 нових випадків зараження коронавірусом, загалом – 226 264. У світі підтвердили 215 314 хворих за попередню добу. У Туреччини розпочали випробування вакцин проти COVID-19 на людях. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 4 жовтня
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Статистика поширення COVID-19
Загалом з початку епідемії в Україні зафіксували 226 462 хворих на COVID-19, за останню добу – 4 140 інфікованих. Найбільше інфікованих наразі виявлено у Києві, Львівській, Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.
Внаслідок ускладнень від хвороби загалом в країні померли 4 397 людини, з них за добу — 44. З позитивних новин, від коронавірусу одужало 100 107 осіб/
Статистика випадків COVID-19 по областях
- Київ – 24 450 (+407)
- Львівська область – 21 194 (+162)
- Харківська область – 20 518 (+414)
- Чернівецька область – 15 123 (+157)
- Одеська область – 14 539 (+160)
- Тернопільська область – 14 295 (+128)
- Івано-Франківська область – 14 232 (+139)
- Рівненська область – 13 107 (+151)
- Закарпатська область – 10 168 (+63)
- Київська область – 9752 (+161)
- Волинська область – 8591 (+136)
- Дніпропетровська область – 6931 (+212)
- Хмельницька область – 6801 (+154)
- Житомирська область – 6749 (+281)
- Вінницька область – 6716 (+162)
- Сумська область – 5171 (+263)
- Чернігівська область – 4595 (+77)
- Запорізька область – 4507 (+106)
- Черкаська область – 4480 (+50)
- Донецька область – 4187 (+323)
- Миколаївська область – 3650 (+160)
- Полтавська область – 2812 (+85)
- Херсонська область – 1427 (+87)
- Луганська область – 1288 (+81)
- Кіровоградська область – 1279 (+21)
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 577 (+2)
- Київ – 420 (+8)
- Чернівецька область – 369 (+2)
- Харківська область – 369 (+4)
- Івано-Франківська область – 331 (+4)
- Закарпатська область – 311
- Одеська область – 218
- Київська область – 200 (+7)
- Тернопільська область – 177 (+1)
- Волинська область – 174
- Рівненська область – 173 (+3)
- Хмельницька область – 132 (+1)
- Дніпропетровська область – 125 (+2)
- Вінницька область – 122 (+3)
- Житомирська область – 120 (+1)
- Миколаївська область – 85 (+2)
- Сумська область – 78 (+1)
- Чернігівська область – 77
- Запорізька область – 71
- Кіровоградська область – 61 (+1)
- Черкаська область – 59
- Донецька область – 56
- Полтавська область – 47
- Херсонська область – 28 (+2)
- Луганська область – 17
Які області не готові до послаблення карантину
Вже четвертий раз поспіль усі регіони України, окрім Кіровоградщини, не готові до послаблення карантинних обмежень.
Де не можна послаблювати карантин:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
Коронавірус у ЗСУ
За 3 жовтня коронавірус виявили у 59 військовослужбовців. Це одразу на 26 випадків менше, ніж за попередню добу. Наразі на COVID-19 хворіє 731 військовий. Від недуги вилікувались 2 455 осіб, проте 10 хворих, на жаль, померли.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 4 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 34 946 387 хворих на коронавірус. Натомість 24 332 174 пацієнтів вже одужали.
На жаль, 1 033 911 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань. За минулу добу у світі кількість смертей збільшилася на 3 623.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 383 356;
- Індія – 6 549 373;
- Бразилія – 4 906 833;
- Росія – 1 209 039;
- Колумбія – 848 147.
У Туреччині тестують вакцини на людях
У Туреччині розпочалося тестування на людях відразу трьох вакцин власного виробництва проти коронавірусної інфекції.
Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях,
– сказав глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.
Станом на 4 жовтня у Туреччині з початку епідемії виявили 323 014 випадків інфікування коронавірусом. 8 384 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 238 тисячі осіб одужали.
У Грузії за добу виявили рекордну кількість випадків COVID-19
За минулу добу у Грузії зафіксували рекордну кількість інфікованих на коронавірусну інфекцію з початку епідемії – 554. За минулу померли ще дві людини від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість померлих з підтвердженим COVID-19 – 50 пацієнтів.
З позитивних новин, 4 244 осіб подолали захворювання і одужали, за добу ця кількість збільшилася на 252.
Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал