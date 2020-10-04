У Туреччині розпочалося тестування на людях відразу трьох вакцин власного виробництва проти коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджи президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, пише видання Anadolu.

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За його словами, випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через 7-10 днів.

Крім того, Туреччина найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.