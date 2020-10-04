У Туреччині розпочали випробування вакцин від COVID-19 на людях
У Туреччині розпочалося тестування на людях відразу трьох вакцин власного виробництва проти коронавірусної інфекції.
Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджи президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, пише видання Anadolu.
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За його словами, випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через 7-10 днів.
Крім того, Туреччина найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.
Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях,
– сказав Фахреттін Коджа.
Станом на 4 жовтня у Туреччині з початку епідемії виявили 323 014 випадків інфікування коронавірусом. 8 384 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 238 тисячі осіб одужали.