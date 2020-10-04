Сразу три вакцины собственного производства от коронавируса начинают испытывать на людях в Турции.

Об этом говорится в докладе главы Минздрава Фахреттина Коджи президенту Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет издание Anadolu.

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По его словам, испытания на людях одного из препаратов могут завершиться через 7-10 дней.

Кроме того, Турция в ближайшее время ожидает начала производства собственной вакцины и применения ее на людях.

Усилия Турции по разработке местной вакцины против нового коронавируса достигли стадии испытаний на людях,

– сказал Фахреттин Коджа.

По состоянию на 4 октября в Турции с начала эпидемии выявили 323 014 случаев инфицирования коронавирусом. 8 384 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 238 тысяч человек выздоровели.