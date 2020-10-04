За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4 140 новых случаев заражения коронавирусом, в общем – 226 262. В мире подтвердили 215 314 больных за предыдущие сутки. В Турции начали испытания вакцин против COVID-19 на людях. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 октября.

Новости коронавирус в Украине 4 октября

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Статистика распространения COVID-19

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 226 462 больных COVID-19, за последние сутки – 4 140 инфицированных. Больше всего инфицированных сейчас выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Черновицкой и Одесской областях.

В результате осложнений от болезни в целом в стране умерли 4 397 человека, из них за сутки – 44. Из позитивных новостей, от коронавируса выздоровело 100 107 человек.

Статистика случаев COVID-19 по областям

Киев – 24 450 (+407)

Львовская область – 21 194 (+162)

Харьковская область – 20 518 (+414)

Черновицкая область – 15 123 (+157)

Одесская область – 14 539 (+160)

Тернопольская область – 14 295 (+128)

Ивано-Франковская область – 14 232 (+139)

Ровненская область – 13 107 (+151)

Закарпатская область – 10 168 (+63)

Киевская область – 9752 (+161)

Волынская область – 8591 (+136)

Днепропетровская область – 6931 (+212)

Хмельницкая область – 6801 (+154)

Житомирская область – 6749 (+281)

Винницкая область – 6716 (+162)

Сумская область – 5171 (+263)

Черниговская область – 4595 (+77)

Запорожская область – 4507 (+106)

Черкасская область – 4480 (+50)

Донецкая область – 4187 (+323)

Николаевская область – 3650 (+160)

Полтавская область – 2812 (+85)

Херсонская область – 1427 (+87)

Луганская область – 1288 (+81)

Кировоградская область – 1279 (+21)

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 577 (+2)

Киев – 420 (+8)

Черновицкая область – 369 (+2)

Харьковская область – 369 (+4)

Ивано-Франковская область – 331 (+4)

Закарпатская область – 311

Одесская область – 218

Киевская область – 200 (+7)

Тернопольская область – 177 (+1)

Волынская область – 174

Ровненская область – 173 (+3)

Хмельницкая область – 132 (+1)

Днепропетровская область – 125 (+2)

Винницкая область – 122 (+3)

Житомирская область – 120 (+1)

Николаевская область – 85 (+2)

Сумская область – 78 (+1)

Черниговская область – 77

Запорожская область – 71

Кировоградская область – 61 (+1)

Черкасская область – 59

Донецкая область – 56

Полтавская область – 47

Херсонская область – 28 (+2)

Луганская область – 17

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Уже четвертый раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

Коронавирус в ВСУ

За 3 октября коронавирус обнаружили у 59 военнослужащих. Это на 26 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Сейчас COVID-19 болеет 731 военный. От недуга вылечились 2 455 человек, однако 10 больных, к сожалению, умерли.

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Новости коронавирус в мире 4 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 946 387 больных коронавирусом. Однако 24 332 174 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 033 911 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки в мире количество смертей увеличилось на 3 623.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 383 356; Индия – 6 549 373; Бразилия – 4 906 833; Россия – 1 209 039; Колумбия – 848 147.

В Турции тестируют вакцины на людях

В Турции началось тестирование на людях сразу трех вакцин собственного производства против коронавирусной инфекции.

Усилия Турции по разработке местной вакцины против нового коронавируса достигли стадии испытаний на людях,

– сказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По состоянию на 4 октября в Турции с начала эпидемии выявили 323 014 случаев инфицирования коронавирусом. 8 384 человека умерло от осложнений, вызванных COVID-19. 238 тысяч человек выздоровели.

В Грузии за сутки обнаружили рекордное количество случаев COVID-19

За минувшие сутки в Грузии зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии – 554. За минувшие скончались еще два человека от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 – 50 пациентов.

Из положительных новостей, 4 244 человек преодолели заболевание и выздоровели, за сутки это количество увеличилось на 252.

Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / инфографика 24 канал