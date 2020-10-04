Новости коронавируса 4 октября: испытания вакцин на людях, статистика
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4 140 новых случаев заражения коронавирусом, в общем – 226 262. В мире подтвердили 215 314 больных за предыдущие сутки. В Турции начали испытания вакцин против COVID-19 на людях. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 октября.
Новости коронавирус в Украине 4 октября
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Статистика распространения COVID-19
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 226 462 больных COVID-19, за последние сутки – 4 140 инфицированных. Больше всего инфицированных сейчас выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Черновицкой и Одесской областях.
В результате осложнений от болезни в целом в стране умерли 4 397 человека, из них за сутки – 44. Из позитивных новостей, от коронавируса выздоровело 100 107 человек.
Статистика случаев COVID-19 по областям
- Киев – 24 450 (+407)
- Львовская область – 21 194 (+162)
- Харьковская область – 20 518 (+414)
- Черновицкая область – 15 123 (+157)
- Одесская область – 14 539 (+160)
- Тернопольская область – 14 295 (+128)
- Ивано-Франковская область – 14 232 (+139)
- Ровненская область – 13 107 (+151)
- Закарпатская область – 10 168 (+63)
- Киевская область – 9752 (+161)
- Волынская область – 8591 (+136)
- Днепропетровская область – 6931 (+212)
- Хмельницкая область – 6801 (+154)
- Житомирская область – 6749 (+281)
- Винницкая область – 6716 (+162)
- Сумская область – 5171 (+263)
- Черниговская область – 4595 (+77)
- Запорожская область – 4507 (+106)
- Черкасская область – 4480 (+50)
- Донецкая область – 4187 (+323)
- Николаевская область – 3650 (+160)
- Полтавская область – 2812 (+85)
- Херсонская область – 1427 (+87)
- Луганская область – 1288 (+81)
- Кировоградская область – 1279 (+21)
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 577 (+2)
- Киев – 420 (+8)
- Черновицкая область – 369 (+2)
- Харьковская область – 369 (+4)
- Ивано-Франковская область – 331 (+4)
- Закарпатская область – 311
- Одесская область – 218
- Киевская область – 200 (+7)
- Тернопольская область – 177 (+1)
- Волынская область – 174
- Ровненская область – 173 (+3)
- Хмельницкая область – 132 (+1)
- Днепропетровская область – 125 (+2)
- Винницкая область – 122 (+3)
- Житомирская область – 120 (+1)
- Николаевская область – 85 (+2)
- Сумская область – 78 (+1)
- Черниговская область – 77
- Запорожская область – 71
- Кировоградская область – 61 (+1)
- Черкасская область – 59
- Донецкая область – 56
- Полтавская область – 47
- Херсонская область – 28 (+2)
- Луганская область – 17
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Уже четвертый раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантинных ограничений.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Коронавирус в ВСУ
За 3 октября коронавирус обнаружили у 59 военнослужащих. Это на 26 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Сейчас COVID-19 болеет 731 военный. От недуга вылечились 2 455 человек, однако 10 больных, к сожалению, умерли.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
Новости коронавирус в мире 4 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 946 387 больных коронавирусом. Однако 24 332 174 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 033 911 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки в мире количество смертей увеличилось на 3 623.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 383 356;
- Индия – 6 549 373;
- Бразилия – 4 906 833;
- Россия – 1 209 039;
- Колумбия – 848 147.
В Турции тестируют вакцины на людях
В Турции началось тестирование на людях сразу трех вакцин собственного производства против коронавирусной инфекции.
Усилия Турции по разработке местной вакцины против нового коронавируса достигли стадии испытаний на людях,
– сказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
По состоянию на 4 октября в Турции с начала эпидемии выявили 323 014 случаев инфицирования коронавирусом. 8 384 человека умерло от осложнений, вызванных COVID-19. 238 тысяч человек выздоровели.
В Грузии за сутки обнаружили рекордное количество случаев COVID-19
За минувшие сутки в Грузии зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии – 554. За минувшие скончались еще два человека от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 – 50 пациентов.
Из положительных новостей, 4 244 человек преодолели заболевание и выздоровели, за сутки это количество увеличилось на 252.
Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / инфографика 24 канал