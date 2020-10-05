За минувшие сутки в Украине выявили 3 774 новых случая заражения коронавирусом. По мнению главы Минздрава, на этой неделе суточный прирост больных возрастет до 5 тысяч случаев. В Беларуси говорят о начале второй волны COVID-19. В России зафиксировали стремительный рост числа инфицированных. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 октября.

Новости про коронавирус в Украине 5 октября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 771 человека. Вчера умерли еще 33 больных. Зато 1 145 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 230 236 больных коронавирусом, 4 440 из которых умерли. Зато выздоровели 101 252 пациента. По состоянию на 5 октября от COVID-19 продолжают лечиться 124 554 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что уже на этой неделе суточный прирост больных коронавирусом вырастет до 5 тысяч случаев.

На предыдущей неделе было уже более 4,5 тысячи (новых заражений – 24 канал). Уверен, что на этой неделе мы пересечем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше,

– сказал Степанов.

Он добавил, что пока ситуация не критическая, однако количество госпитализированных тоже продолжает стремительно расти. Следовательно, сейчас заполнены более 50% койко-мест по всей стране.

Коронавирус в областях Украины 5 октября

Киев – 24 736 (+286);

Львовская область – 21 294 (+100);

Харьковская область – 20 964 (+446);

Черновицкая область – 15 286 (+163);

Одесская область – 14 729 (+190);

Тернопольская область – 14 421 (+126);

Ивано-Франковская область – 14 345 (+113);

Ровенская область – 13 248 (+141);

Закарпатская область – 10 219 (+51);

Киевская область – 9 918 (+166);

Волынская область – 8 734 (+143);

Днепропетровская область – 7 137 (+206);

Хмельницкая область – 6 968 (+167);

Житомирская область – 6 934 (+185);

Винницкая область – 6 822 (+106);

Сумская область – 5 453 (+282);

Черниговская область – 4 677 (+82);

Запорожская область – 4 630 (+123);

Черкасская область – 4 550 (+70);

Донецкая область – 4 413 (+226);

Николаевская область – 3 819 (+169);

Полтавская область – 2 965 (+153);

Херсонская область – 1 496 (+69);

Луганская область – 1 294 (+6);

Кировоградская область – 1 184 (+5);

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 580 (+3)

Киев – 430 (+10)

Черновицкая область – 371 (+2)

Харьковская область – 369

Ивано-Франковская область – 334 (+3)

Закарпатская область – 312 (+1)

Одесская область – 218

Киевская область – 200

Тернопольская область – 180 (+3)

Волынская область – 174

Ровенская область – 175 (+2)

Хмельницкая область – 135 (+3)

Днепропетровская область – 125

Винницкая область – 123 (+1)

Житомирская область – 122 (+2)

Николаевская область – 85

Сумская область – 80 (+2)

Черниговская область – 77

Запорожская область – 71

Кировоградская область – 61

Черкасская область – 59

Донецкая область – 56

Полтавская область – 47

Херсонская область – 29 (+1)

Луганская область – 17​

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 156 медработника. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 16 387 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%.

COVID-19 в ВСУ

За сутки 4 октября коронавирус диагностировали у 19 военнослужащих. Сейчас COVID-19 болеет 721 человек. Всего болезнь преодолели 2484 человека. К сожалению, 10 человек умерли.

Всего на изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 538 человек. Однако у 188 военнослужащих в течение 4 суток закончат изоляцию.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Новости про коронавирус в мире 5 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 35 437 478 больных коронавирусом. Зато 26 645 438 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 042 344 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 637 066; Индия – 6 626 291; Бразилия – 4 915 289; Россия – 1 225 889; Колумбия – 855 052.

СМИ считают, что Трамп скрыл результаты первого положительного теста

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что Трамп якобы получил положительный тест на коронавирус еще 1 октября, до своего появления в эфире телеканала Fox News.

Американские СМИ утверждают, что Трамп до этого времени уже был осведомлен о результатах первого экспресс-теста, но ожидал подтверждения диагноза после более тщательной проверки, и якобы попросил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.

Слухи о том, что Трамп заболел раньше, чем известил об этом общественность поползли, когда Белый дом и врачи президента начали рассказывать противоречивые данные о его состоянии.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал

Глава Еврокомиссии ушла на карантин

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен самоизолировалась из-за риска заражения коронавирусом. Накануне женщина получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, вчера получивший положительный результат на COVID-19,

– пояснила председатель Еврокомиссии.

Ляєн повторно сдаст тест на коронавирус 5 октября. 6 октября в Брюсселе она должна была бы принять участие в саммите "Украина – ЕС", где Ляен и Президент Украины Владимир Зеленский планируют обсудить сотрудничество ЕС и Украины в сдерживании российской агрессии.

Штрафы немцев за нарушение карантина

С апреля по октябрь 2020 года жители Германии оплатили 3 миллиона евроштрафов за нарушение противоэпидемических мер, также было открыто более 35 тысяч производств.

Больше всего штрафов правоохранители взимали за нарушение маскового режима во время поездки в общественном транспорте, в закрытых помещениях и за несоблюдение социальной дистанции.

Париж стал зоной максимальной опасности

Власти объявили Париж и его пригород зоной максимальной опасности из-за увеличения количества заболевших. Правительство рекомендует всем сотрудникам работать удаленно, если у них есть такая возможность.

С 6 октября аудитории и лекционные залы в университетах могут быть заполнены лишь на 50%. Официальный представитель правительства Габриэль Атал сообщил, что был шокирован фотографиями из переполненных классов в высших учебных заведениях.

Также власти планируют закрыть все бары и кафе в столице Франции. Рестораны и бистро, вероятнее всего, будут работать и дальше, однако при условии соблюдения карантинных требований. Они будут принимать клиентов до 22:00.

В Беларуси началась вторая волна коронавируса

В Беларуси растет количество больных коронавирусом, ежедневно в стране фиксируют более 400 новых больных COVID-19.

В стране также уверяют, их система здравоохранения полностью готова к увеличению количества инфицированных. За период пандемии коронавирусом в Беларуси 80 295 человек заразились вирусом. Из них 857 больных умерли, а 75 148 инфицированных уже выздоровели. По состоянию на 5 октября в стране 4 290 человек болеют COVID-19.

В России резко возросло число заболевших

В России за минувшие сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего стране уже 1 225 889 зафиксированных случаев заражения.

Всего умерли 21 475 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за минувшие сутки умерли 117 человек. С начала пандемии выздоровели 982 324 человека, в том числе за минувшие сутки из больниц был выписан 3181 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки произведены 358 тысяч тестов на коронавирус, а с начала пандемии более 48 миллионов.

Создали 10-минутное устройство, которое обнаруживает коронавирус, уровень антител и тяжесть заболевания

Специалисты из Калифорнийского технологического института разработали новое устройство – сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex – для диагностики коронавируса, который можно использовать в домашних условиях – для анализа достаточно небольшого количества слюны или крови,

Устройство позволяет обнаружить за 10 минут наличие самого вируса; антител, выработанных организмом для борьбы с вирусом и химических маркеров воспаления, которые указывают на степень тяжести инфекции COVID-19.



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