Відмовили у ПЛР-тестуванні: ведучий Артем Овдієнко поділився власним досвідом
У МОЗ повідомляють, що за наявності перших ознак COVID-19 потрібно звертатися до сімейного лікаря. Він має направити до пацієнта бригаду, яка зробить безкоштовне тестування. Однак українцям, які виконують ці вказівки, іноді не дають змоги це зробити.
Ведучий програми "Pro новини" на 24 каналі Артем Овдієнко зіткнувся з такою проблемою. Мобільна бригада відмовилася приїхати до нього додому, аби зробити безкоштовне тестування на COVID-19.
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За словами Овдієнка, коли він дізнався, що його дружина захворіла на коронавірус, то звернувся до сімейного лікаря. Той порадив перебувати на самоізоляції та спробував викликати для Овдієнка мобільну бригаду, щоб здати ПЛР-тест. Але бригада з незрозумілих причин відмовилася приїхати, бо було "щось не так із деклараціями".
Я так розумію, що бригаді з мого району не заплатять за мене, якщо вони приїдуть. Це глухий кут. Я не знаю, що робити,
– додав Артем Овдієнко.
У ведучого є характерні для коронавірусу ознаки, окрім високої температури. У нього дуже болить усе тіло, немає сил, а зранку вже відчувається втома.
Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу