У МОЗ повідомляють, що за наявності перших ознак COVID-19 потрібно звертатися до сімейного лікаря. Він має направити до пацієнта бригаду, яка зробить безкоштовне тестування. Однак українцям, які виконують ці вказівки, іноді не дають змоги це зробити.

Ведучий програми "Pro новини" на 24 каналі Артем Овдієнко зіткнувся з такою проблемою. Мобільна бригада відмовилася приїхати до нього додому, аби зробити безкоштовне тестування на COVID-19.

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За словами Овдієнка, коли він дізнався, що його дружина захворіла на коронавірус, то звернувся до сімейного лікаря. Той порадив перебувати на самоізоляції та спробував викликати для Овдієнка мобільну бригаду, щоб здати ПЛР-тест. Але бригада з незрозумілих причин відмовилася приїхати, бо було "щось не так із деклараціями".

Я так розумію, що бригаді з мого району не заплатять за мене, якщо вони приїдуть. Це глухий кут. Я не знаю, що робити,

– додав Артем Овдієнко.

У ведучого є характерні для коронавірусу ознаки, окрім високої температури. У нього дуже болить усе тіло, немає сил, а зранку вже відчувається втома.

Ведучий додав, що самостійно не має права виходити на вулицю, щоб здати тест, адже може заразити інших людей. Ситуація залишається безвихідною, оскільки через відсутність тестування поки невідомо, як лікувати захворювання. Довідка. Станом на 6 жовтня загальна кількість підтверджених інфікованих COVID-19 в Україні зросла до 234 584. За минулу добу виявили ще 4 348 випадків зараження коронавірусом. Овдієнко також зазначив, що вже звертався до КМДА та МОЗ, щоб зрозуміти, як вирішити цю ситуацію. Але поки він не знає, коли зможе здати ПЛР-тест.



Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

