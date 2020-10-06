Отказали в ПЦР-тестировании: ведущий Артем Овдиенко поделился собственным опытом
В Минздраве сообщают, что при наличии первых признаков COVID-19 нужно обращаться к семейному врачу. Он должен направить к пациенту бригаду, которая сделает бесплатное тестирование. Однако украинцам, которые выполняют эти указания, иногда не дают возможности это сделать.
Ведущий программы "Pro новости" на 24 канале Артем Овдиенко столкнулся с такой проблемой. Мобильная бригада отказалась приехать к нему домой, чтобы сделать бесплатное тестирование на COVID-19.
Читайте также Как замедлить распространение коронавируса в Украине: рекомендации ВОЗ
По словам Овдиенко, когда он узнал, что его жена заболела коронавирусом, то обратился к семейному врачу. Тот посоветовал находиться на самоизоляции и попытался вызвать для Овдиенко мобильную бригаду, чтобы сдать ПЦР-тест. Но бригада по непонятным причинам отказалась приехать, потому что было "что-то не так с декларациями".
Я так понимаю, что бригаде из моего района не заплатят за меня, если они приедут. Это тупик. Я не знаю, что делать,
– добавил Артем Овдиенко.
У ведущего характерные для коронавируса признаки, кроме высокой температуры. У него очень болит все тело, нет сил, а утром уже чувствуется усталость.
Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала