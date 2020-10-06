В Минздраве сообщают, что при наличии первых признаков COVID-19 нужно обращаться к семейному врачу. Он должен направить к пациенту бригаду, которая сделает бесплатное тестирование. Однако украинцам, которые выполняют эти указания, иногда не дают возможности это сделать.

Ведущий программы "Pro новости" на 24 канале Артем Овдиенко столкнулся с такой проблемой. Мобильная бригада отказалась приехать к нему домой, чтобы сделать бесплатное тестирование на COVID-19.

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По словам Овдиенко, когда он узнал, что его жена заболела коронавирусом, то обратился к семейному врачу. Тот посоветовал находиться на самоизоляции и попытался вызвать для Овдиенко мобильную бригаду, чтобы сдать ПЦР-тест. Но бригада по непонятным причинам отказалась приехать, потому что было "что-то не так с декларациями".

Я так понимаю, что бригаде из моего района не заплатят за меня, если они приедут. Это тупик. Я не знаю, что делать,

– добавил Артем Овдиенко.

У ведущего характерные для коронавируса признаки, кроме высокой температуры. У него очень болит все тело, нет сил, а утром уже чувствуется усталость.

Ведущий добавил, что самостоятельно не имеет права выходить на улицу, чтобы сдать тест, ведь может заразить других людей. Ситуация остается безвыходной, поскольку из-за отсутствия тестирования пока неизвестно, как лечить заболевание. Справка. По состоянию на 6 октября общее количество подтвержденных инфицированных COVID-19 в Украине выросло до 234 584. За минувшие сутки обнаружили еще 4 348 случаев заражения коронавирусом. Овдиенко также отметил, что уже обращался в КГГА и Минздрав, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Но пока он не знает, когда сможет сдать ПЦР-тест.



Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала

