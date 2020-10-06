Коронавирусная болезнь стремительно распространяется в областях Украины, общее количество больных COVID-19 в Украине более 234 тысяч. Представитель ВОЗ рассказал, что первая партия вакцин против коронавируса может появиться уже в 2021 году. Ученые создали новый тест на COVID-19 – бумажный. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 6 октября

Со вчерашнего дня в Украине обнаружили еще 4 348 больных COVID-19. Известно, что от осложнений болезни умерли 90 больных, тогда как 2 149 пациентов получили отрицательный результат на SARS-CoV-2, который свидетельствует о выздоровлении, пишет 24 канал.

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Всего в Украине известно о 234 584 людях, заразившихся SARS-CoV-2. Из них 103 401 пациент выздоровел, но 4 520 больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Сколько человек заболели COVID-19 в областях Украины

Винницкая область – 6 930 (+108)

Волынская область - 8 880 (+146)

Днепропетровская область – 7 372 (+235)

Донецкая область – 4 561 (+148)

Житомирская область – 7 070 (+136)

Закарпатская область – 10 317 (+98)

Запорожская область – 4 746 (+116)

Ивано-Франковская область – 14 451 (+106)

Кировоградская область – 1 194 (+10);

Киев – 25 091 (+355)

Киевская область – 10 099 (+181)

Львовская область – 21 494 (+200)

Луганская область – 1 333 (+39)

Николаевская область – 3 894 (+75)

Одесская область – 15 021 (+292)

Полтавская область – 3 270 (+305)

Ровненская область – 13 374 (+126)

Сумская область – 5 676 (+223)

Тернопольская область – 14 610 (+189)

Харьковская область – 21 451 (+487)

Херсонская область – 1 544 (+48)

Хмельницкая область – 7 263 (+295)

Черновицкая область – 15 444 (+158)

Черкасская область – 4 687 (+137)

Черниговская область – 4 812 (+135).

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 589 (+9);

Киев – 436 (+6);

Харьковская область – 377 (+8);

Черновицкая область – 373 (+2)

Ивано-Франковская область – 338 (+4)

Закарпатская область – 313 (+1)

Одесская область – 226 (+8);

Киевская область – 202 (+2)

Тернопольская область – 186 (+6);

Волынская область – 179 (+5);

Ровненская область – 177 (+2)

Хмельницкая область – 139 (+4)

Житомирская область – 128 (+6);

Днепропетровская область – 125;

Винницкая область – 124 (+1)

Николаевская область – 90 (+5);

Сумская область – 85 (+5);

Черниговская область – 82 (+5);

Запорожская область – 74 (+3)

Кировоградская область – 62 (+1);

Черкасская область – 60 (+1);

Донецкая область – 58 (+2);

Полтавская область – 50 (+3)

Херсонская область – 29;

Луганская область – 18 (+1).

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COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную болезнь обнаружили у 226 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 613 медицинских работников. От общего количества больных 7,1% составляют медики.

со вчера коронавирусную болезнь обнаружили у 226 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 613 медицинских работников. От общего количества больных 7,1% составляют медики. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 41 военнослужащего. Сейчас в рядах ВСУ COVID-19 болеет 687 человек. Всего болезнь преодолели 2 559 военных. Однако, 10 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 525 человек.

Украина может получить вакцину против COVID-19 уже в 2021 году

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцина против коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.

В первую очередь прививки сделают медработникам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.



Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

В Одессе отказываются принимать больных COVID-19

Одесса уже месяц является лидером по количеству больных COVID-19. Больницы в регионе переполнены пациентами, из-за нехватки мест в стационаре некоторые госпитали просто перестали принимать больных.

Люди с подозрением на заболевание вынуждены обращаться к волонтерам, чтобы те помогли с госпитализацией. По словам одесситов, кареты скорой помощи приезжают на вызов, а затем отказываются везти людей в больницы.

Новости о коронавирусе в мире 6 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 35 505 064 больных коронавирусом. В то же время 24 766 479 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 044 385 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 458 549;

Индия – 6 685 082;

Бразилия – 4 927 235;

Россия – 1 231 277;

Колумбия – 862 158.

Исследования и открытия относительно коронавируса

Коронавирус передается по воздуху и на больших расстояниях, чем считалось ранее

Коронавирус может преодолевать сравнительно большие расстояния и долго храниться в воздухе. Несмотря на ряд исследований, подтверждающих это, соответствующие положения долго не появлялись в официальных рекомендациях по COVID-19.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внесли изменения в инструкции о распространении COVID-19.

8 из 10 больных коронавирусом страдают от неврологических симптомов

Согласно отчету исследователей из Чикаго, 8 из 10 больных коронавирусом имеют неврологические симптомы. Чаще всего больные испытывают боль в мышцах.

В общем, неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков COVID-19, а еще 63% пациентов – при госпитализации.

Быстрый и дешевый: в Индии разработали бумажный тест на COVID-19

Индийские ученые создали быстрый бумажный тест на коронавирус COVID-19. По их словам, он будет давать результат меньше чем за час и будет стоить около 7 долларов.

В самой Индии уже приняли бумажный тест для коммерческого использования. Он получил название Feluda, это – имя известного индийского вымышленного детектива.