Новости о коронавирусе 6 октября: известно, когда в Украине будет вакцина, новые открытия ученых
Коронавирусная болезнь стремительно распространяется в областях Украины, общее количество больных COVID-19 в Украине более 234 тысяч. Представитель ВОЗ рассказал, что первая партия вакцин против коронавируса может появиться уже в 2021 году. Ученые создали новый тест на COVID-19 – бумажный. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 6 октября
Со вчерашнего дня в Украине обнаружили еще 4 348 больных COVID-19. Известно, что от осложнений болезни умерли 90 больных, тогда как 2 149 пациентов получили отрицательный результат на SARS-CoV-2, который свидетельствует о выздоровлении, пишет 24 канал.
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Всего в Украине известно о 234 584 людях, заразившихся SARS-CoV-2. Из них 103 401 пациент выздоровел, но 4 520 больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
Сколько человек заболели COVID-19 в областях Украины
- Винницкая область – 6 930 (+108)
- Волынская область - 8 880 (+146)
- Днепропетровская область – 7 372 (+235)
- Донецкая область – 4 561 (+148)
- Житомирская область – 7 070 (+136)
- Закарпатская область – 10 317 (+98)
- Запорожская область – 4 746 (+116)
- Ивано-Франковская область – 14 451 (+106)
- Кировоградская область – 1 194 (+10);
- Киев – 25 091 (+355)
- Киевская область – 10 099 (+181)
- Львовская область – 21 494 (+200)
- Луганская область – 1 333 (+39)
- Николаевская область – 3 894 (+75)
- Одесская область – 15 021 (+292)
- Полтавская область – 3 270 (+305)
- Ровненская область – 13 374 (+126)
- Сумская область – 5 676 (+223)
- Тернопольская область – 14 610 (+189)
- Харьковская область – 21 451 (+487)
- Херсонская область – 1 544 (+48)
- Хмельницкая область – 7 263 (+295)
- Черновицкая область – 15 444 (+158)
- Черкасская область – 4 687 (+137)
- Черниговская область – 4 812 (+135).
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 589 (+9);
- Киев – 436 (+6);
- Харьковская область – 377 (+8);
- Черновицкая область – 373 (+2)
- Ивано-Франковская область – 338 (+4)
- Закарпатская область – 313 (+1)
- Одесская область – 226 (+8);
- Киевская область – 202 (+2)
- Тернопольская область – 186 (+6);
- Волынская область – 179 (+5);
- Ровненская область – 177 (+2)
- Хмельницкая область – 139 (+4)
- Житомирская область – 128 (+6);
- Днепропетровская область – 125;
- Винницкая область – 124 (+1)
- Николаевская область – 90 (+5);
- Сумская область – 85 (+5);
- Черниговская область – 82 (+5);
- Запорожская область – 74 (+3)
- Кировоградская область – 62 (+1);
- Черкасская область – 60 (+1);
- Донецкая область – 58 (+2);
- Полтавская область – 50 (+3)
- Херсонская область – 29;
- Луганская область – 18 (+1).
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную болезнь обнаружили у 226 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 613 медицинских работников. От общего количества больных 7,1% составляют медики.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 41 военнослужащего. Сейчас в рядах ВСУ COVID-19 болеет 687 человек. Всего болезнь преодолели 2 559 военных. Однако, 10 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 525 человек.
Украина может получить вакцину против COVID-19 уже в 2021 году
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцина против коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.
В первую очередь прививки сделают медработникам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.
Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала
В Одессе отказываются принимать больных COVID-19
Одесса уже месяц является лидером по количеству больных COVID-19. Больницы в регионе переполнены пациентами, из-за нехватки мест в стационаре некоторые госпитали просто перестали принимать больных.
Люди с подозрением на заболевание вынуждены обращаться к волонтерам, чтобы те помогли с госпитализацией. По словам одесситов, кареты скорой помощи приезжают на вызов, а затем отказываются везти людей в больницы.
Новости о коронавирусе в мире 6 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 35 505 064 больных коронавирусом. В то же время 24 766 479 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 044 385 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 458 549;
- Индия – 6 685 082;
- Бразилия – 4 927 235;
- Россия – 1 231 277;
- Колумбия – 862 158.
Исследования и открытия относительно коронавируса
Коронавирус передается по воздуху и на больших расстояниях, чем считалось ранее
Коронавирус может преодолевать сравнительно большие расстояния и долго храниться в воздухе. Несмотря на ряд исследований, подтверждающих это, соответствующие положения долго не появлялись в официальных рекомендациях по COVID-19.
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внесли изменения в инструкции о распространении COVID-19.
8 из 10 больных коронавирусом страдают от неврологических симптомов
Согласно отчету исследователей из Чикаго, 8 из 10 больных коронавирусом имеют неврологические симптомы. Чаще всего больные испытывают боль в мышцах.
В общем, неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков COVID-19, а еще 63% пациентов – при госпитализации.
Быстрый и дешевый: в Индии разработали бумажный тест на COVID-19
Индийские ученые создали быстрый бумажный тест на коронавирус COVID-19. По их словам, он будет давать результат меньше чем за час и будет стоить около 7 долларов.
В самой Индии уже приняли бумажный тест для коммерческого использования. Он получил название Feluda, это – имя известного индийского вымышленного детектива.