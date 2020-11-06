У світі зареєстрували рекордний приріст хворих за добу – темпи поширення коронавірусної хвороби зростають. Найгірша ситуація в країнах Європи. Втім, лідирує за кількість хворих на COVID-19 – США, тут вперше понад 120 тисяч інфікованих. В Україні рекорд смертей під час перебігу коронавірусу. Карантинні зони оновили. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Добова статистика поширення хвороби

Станом на 6 листопада в Україні коронавірус підтвердили ще у 9 721 людини, з них – 304 дітей та 468 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 517 людей.

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На жаль, за минулу добу померли 201 хворий з діагнозом СOVID-19, це найбільше від початку епідемії в країні. Натомість видужали 10 762 пацієнти.

Українські лабораторії здійснили 80 082 тестувань за добу (методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість хворих на COVID-19 в областях

м. Київ – 42 375;

Вінницька область – 11 923;

Волинська область – 15 313;

Дніпропетровська область – 17 014;

Донецька область – 13 128;

Житомирська область – 17 189;

Закарпатська область – 16 268;

Запорізька область – 12 196;

Івано-Франківська область – 23 032;

Київська область – 18 763;

Кіровоградська область – 2 891;

Луганська область – 4 214;

Львівська область – 32 425;

Миколаївська область – 9 605;

Одеська область – 27 392;

Полтавська область – 11 337;

Рівненська область – 21 026;

Сумська область – 13 635;

Тернопільська область – 21 708;

Харківська область – 41 131;

Херсонська область – 5 027;

Хмельницька область – 18 438;

Черкаська область – 10 292;

Чернівецька область – 24 079;

Чернігівська область – 9 787.

Загалом від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіли – 440 188 людей, з них одужали 195 544 пацієнти, померли – 8 125.

Скільки людей померло в регіонах

Львівська область – 954 (+15)

Київ – 841 (+14)

Харківська область – 561 (+10)

Чернівецька область – 491 (+6)

Івано-Франківська область – 462 (+5)

Дніпропетровська область – 462 (+23)

Київська область – 454 (+10)

Закарпатська область – 409 (+12)

Одеська область – 408 (+6)

Волинська область – 303 (+10)

Житомирська область – 295 (+5)

Тернопільська область – 286 (+4)

Хмельницька область – 281 (+30)

Рівненська область – 276 (+6)

Полтавська область – 220 (+6)

Сумська область – 218 (+7)

Вінницька область – 212 (+8)

Миколаївська область – 185 (+1)

Донецька область – 169 (+7)

Запорізька область – 128

Черкаська область – 114 (+4)

Херсонська область – 107 (+6)

Луганська область – 101 (+2)

Кіровоградська область – 99 (+3)

Чернігівська область – 89 (+1)

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 468 медичних працівників. Загалом від початку пандемії захворіли на COVID-19 близько 25 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

Сім'ям 33 лікарів, які померли від COVID-19, виплатять компенсації

Про це сьогодні, 6 листопада повідомили міністр соціальної політики Марина Лазебна та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Марина Лазебна – міністр соціальної політики “33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків – члени сімей загиблих отримають по 210 тисяч гривень і по 1,5 мільйона”.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: станом на 6 листопада в лавах ЗСУ хворіє 2 030 людей.

Всього за час пандемії одужали 4456 військових. На жаль, сьогодні зареєстрували ще одну смерть серед хворих на коронавірус військових, загалом від недуги померли 19 військовослужбовців.

За минулу добу зареєстрували 148 нових випадків інфікування коронавірусом, 29 військових потребували госпіталізації.

Головне про карантин в Україні

В Україні оновили карантинні зони: залишились лише червоні й помаранчеві

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 6 листопада оновили карантинні зони, які почнуть діяти з 9 листопада. Втім усі регіони потрапили в одну з двох зон – помаранчеву або червону.

Які великі міста потрапили до помаранчевої зони

Київ,

Львів,

Луцьк,

Тернопіль,

Вінниця,

Черкаси,

Кропивницький,

Одеса,

Херсон,

Дніпро.

Детальніше про поділ Червона зона та помаранчева зони з 9 листопада

Уряд не розглядає введення тотального карантину, – Шмигаль

Варіант з повним локдауном у Кабміні наразі не розглядають. Серед посилення заборон – відповідальність за неносіння масок.

Шмигаль додав, що питання введення карантину вихідного дня в Україні зараз обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо до спільного рішення дійдуть, то про це МОЗ повідомить додатково.

Заходи, які реалізовує уряд при пандемії:

Збільшення ПЛР-тестувань: до кінця року планують робити 75 тисяч тестувань.

до кінця року планують робити 75 тисяч тестувань. Зайнятість ліжок: наразі для ковідних хворих виділили 42 тисячі, всередині листопада їх кіллькість збільшать до 52 тисяч, 80% таких ліжкомісць мають забезпечити киснем. (наразі в резерві 23 тисячі ліжкомісць).

наразі для ковідних хворих виділили 42 тисячі, всередині листопада їх кіллькість збільшать до 52 тисяч, 80% таких ліжкомісць мають забезпечити киснем. (наразі в резерві 23 тисячі ліжкомісць). Апарати ШВЛ: станом на 6 листопада в Україні 4 876 ШВЛ-апаратів, з них уведений в експлуатацію – 638.

станом на 6 листопада в Україні 4 876 ШВЛ-апаратів, з них уведений в експлуатацію – 638. Забезпечення лікарень киснем: уряд направив майже 6 мільйонів гривень.

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Рада схвалила штрафи за неносіння масок

У Раді проголосували за законопроєкт №3891 про обов'язкове носіння масок чи респіраторів в громадських місцях і транспорті. Він передбачає штрафи за відсутність маски у фізичних осіб у розмірі від 170 до 255 гривень.

Коротко, що передбачає законопроєкт:

Стягування з громадян штрафу за відсутність маски під час карантину у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті.

Відсутність маски чи респіратора тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто вищезазначені суми – від 170 до 255 гривень.

Метою проєкту є запобігання розповсюдженню COVID-19 серед громадян України.

Впровадження штрафів дозволить запобігти неконтрольованому збільшенню хворих на коронавірус та перевантаженню медзакладів.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Більш ніж півмільйона за день: у світі рекорд інфікованих

За минулу добу по усьому у світові зареєстрували 608 550 нових хворих на коронавірус. Це найвищий приріст захворюваності від початку 2020 року.

У ВООЗ відзначили, що найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 48 мільйонів людей, більш ніж 32 мільйони із яких – одужали. На жаль, 1 235 101 хворий помер.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 610 965;

Індія – 8 411 724;

Бразилія – 5 590 025;

Росія – 1 720 063;

Франція – 1 648 989.

В США вперше понад 120 тисяч хворих за добу

У США повідомили про рекордну кількість заражень за добу з початку епідемії коронавірусної інфекції. За минулу добу у країні повідомили про 123 185 нових хворих на коронавірус.

На жаль, за минулу добу 1 127 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 241 026. Натомість 6 341 604 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.

США залишається країною-лідером з кількості заражених. Усього від хвороби померли 1,2 мільйона пацієнтів, а одужали – 34,9 мільйона.

У Росії теж рекорд: за добу виявили понад 20 тисяч хворих

Зауважимо, що статистика РФ про поширення коронавірусної інфекції дещо спотворена, адже російська влада враховує й окупований український Крим.

Найбільше нових випадків у:

Москві – 6 253,

Санкт-Петербурзі – 1 171,

Московській області – 605.

Нижньогородській області – 431.

За минулу добу від недуги померли ще 378 хворих. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Росії сягнула до 29 887. Змогли побороти хворобу 1 296 124 пацієнти, 16 955 з яких виписалися з лікарень за минулу добу.

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