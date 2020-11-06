Новости о коронавирусе 6 ноября: в Украине рекордное количество умерших, в мире – инфицированных
В мире зарегистрировали рекордный прирост больных за сутки – темпы распространения коронавируса растут. Наихудшая ситуация – в странах Европы. Впрочем, лидируют по количеству заболевших COVID-19 – США, здесь впервые более 120 тысяч инфицированных. В Украине рекорд смертей во время течения коронавируса. Карантинные зоны обновили. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Суточная статистика распространения болезни
По состоянию на 6 ноября в Украине коронавирус подтвердили еще у 9 721 человека, из них – 304 детей и 468 медработников. В госпитализации нуждались 1 517 человек.
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К сожалению, за минувшие сутки умер 201 больной с диагнозом СOVID-19, это больше всего с начала эпидемии в стране. Между тем выздоровели 10 762 пациента.
Украинские лаборатории сделали 80 082 тестирований за сутки (методом ПЦР – 50 506, методом ИФА – 29 576).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
Количество больных COVID-19 в областях
- г. Киев – 42 375;
- Винницкая область – 11 923;
- Волынская область – 15 313;
- Днепропетровская область – 17 014;
- Донецкая область – 13 128;
- Житомирская область – 17 189;
- Закарпатская область – 16 268;
- Запорожская область – 12 196;
- Ивано-Франковская область – 23 032;
- Киевская область – 18 763;
- Кировоградская область – 2 891;
- Луганская область – 4 214;
- Львовская область – 32 425;
- Николаевская область – 9 605;
- Одесская область – 27 392;
- Полтавская область – 11 337;
- Ровненская область – 21 026;
- Сумская область – 13 635;
- Тернопольская область – 21 708;
- Харьковская область – 41 131;
- Херсонская область – 5 027;
- Хмельницкая область – 18 438;
- Черкасская область – 10 292;
- Черновицкая область – 24 079;
- Черниговская область – 9 787.
Сколько человек умерли в регионах
- Львовская область – 954 (+15)
- Киев – 841 (+14)
- Харьковская область – 561 (+10)
- Черновицкая область – 491 (+6)
- Ивано-Франковская область – 462 (+5)
- Днепропетровская область – 462 (+23)
- Киевская область – 454 (+10)
- Закарпатская область – 409 (+12)
- Одесская область – 408 (+6)
- Волынская область – 303 (+10)
- Житомирская область – 295 (+5)
- Тернопольская область – 286 (+4)
- Хмельницкая область – 281 (+30)
- Ровненская область – 276 (+6)
- Полтавская область – 220 (+6)
- Сумская область – 218 (+7)
- Винницкая область – 212 (+8)
- Николаевская область – 185 (+1)
- Донецкая область – 169 (+7)
- Запорожская область – 128
- Черкасская область – 114 (+4)
- Херсонская область – 107 (+6)
- Луганская область – 101 (+2)
- Кировоградская область – 99 (+3)
- Черниговская область – 89 (+1)
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня инфицировались 468 медицинских работников. В общем с начала пандемии COVID-19 заболели около 25 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.
Семьям 33 врачей, которые умерли от COVID-19, выплатят компенсации
Об этом сегодня, 6 ноября сообщили министр социальной политики Марина Лазебная и премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 6 ноября в рядах ВСУ болеют 2 030 человек. В целом за время пандемии выздоровели 4 456 военных. К сожалению, сегодня зарегистрировали еще одну смерть среди больных коронавирусом военных, с начала эпидемии от болезни умерли 19 военнослужащих. За минувшие сутки зарегистрировали 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, 29 военных нуждались в госпитализации.
Главное о карантине в Украине
В Украине обновили карантинные зоны: остались только красные и оранжевые
Министерство здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения. С 6 ноября обновили карантинные зоны, которые начнут действовать с 9 ноября. Впрочем все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную.
Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев,
- Львов,
- Луцк,
- Тернополь,
- Винница,
- Черкассы,
- Кропивницкий,
- Одесса,
- Херсон,
- Днепр.
Подробнее о разделении Красная и оранжевая зоны с 9 ноября
Правительство не рассматривает введение тотального карантина, – Шмигаль
Вариант с полным локдауном в Кабмине пока не рассматривают. Среди ужесточения запретов – ответственность за неношение масок.
Шмыгаль добавил, что вопрос введения карантина выходного дня в Украине сейчас обсуждают на уровне различных рабочих групп, экспертов, общества. Если к совместному решению прийдут, то об этом Минздрав сообщит дополнительно.
Меры, которые реализует правительство во время пандемии:
- Увеличение ПЦР-тестирований: до конца года планируют делать 75 тысяч тестирований.
- Занятость коек: сейчас для ководных больных выделили 42 тысячи, в середине ноября их количество увеличат до 52 тысяч, 80% таких койкомест должны обеспечить кислородом. (сейчас в резерве 23 тысячи койкомест).
- Аппараты ИВЛ: по состоянию на 6 ноября в Украине 4 876 ИВЛ-аппаратов, из них введены в эксплуатацию – 638.
- Обеспечение больниц кислородом: правительство направило почти 6 миллионов гривен.
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Рада одобрила штрафы за неношение масок
В Раде проголосовали за законопроект №3891 об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Он предусматривает штрафы за отсутствие маски у физических лиц в размере от 170 до 255 гривен.
Кратко, что предусматривает законопроект:
- Взимание с граждан штрафа за отсутствие маски во время карантина в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте.
- Отсутствие маски или респиратора влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть вышеупомянутые суммы – от 170 до 255 гривен.
- Целью проекта является предотвращение распространения COVID-19 среди граждан Украины.
- Введение штрафов позволит предотвратить неконтролируемое увеличение больных коронавирусом и перегрузку медучреждений.
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Свыше полумиллиона за день: в мире рекорд инфицированных
За минувшие сутки по всем у миру зарегистрировали 608 550 новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.
В ВОЗ отметили, что наихудшая ситуация – в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались свыше 48 миллионов человек, более чем 32 миллиона из которых – выздоровели. К сожалению, 1 235 101 больной умер.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 9 610 965;
- Индия – 8 411 724;
- Бразилия – 5 590 025;
- Россия – 1 720 063;
- Франция – 1 648 989.
В США впервые более 120 тысяч больных за сутки
В США сообщили о рекордном количестве заражений за сутки с начала эпидемии коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране сообщили о 123 185 новых больных коронавирусом.
К сожалению, за прошедшие сутки 1 127 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 241 026. Между тем 6 341 604 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.
США остается страной-лидером по количеству зараженных. В общем от болезни умерли 1,2 миллиона пациентов, а поправились – 34,9 миллиона.
В России тоже рекорд: за сутки обнаружили более 20 тысяч больных
Заметим, что статистика РФ о распространении коронавирусной инфекции несколько искажена, так как российские власти учитывают и оккупированный украинский Крым.
Больше всего новых случаев в:
- Москве – 6 253,
- Санкт-Петербурге – 1 171,
- Московской области – 605.
- Нижегородской области – 431.
За минувшие сутки от недуга умерли еще 378 больных. Общее количество смертей от коронавируса в России достигло 29 887. Смогли побороть болезнь 1 296 124 пациента, 16 955 из которых выписались из больниц за минувшие сутки.
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