В мире зарегистрировали рекордный прирост больных за сутки – темпы распространения коронавируса растут. Наихудшая ситуация – в странах Европы. Впрочем, лидируют по количеству заболевших COVID-19 – США, здесь впервые более 120 тысяч инфицированных. В Украине рекорд смертей во время течения коронавируса. Карантинные зоны обновили. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Суточная статистика распространения болезни

По состоянию на 6 ноября в Украине коронавирус подтвердили еще у 9 721 человека, из них – 304 детей и 468 медработников. В госпитализации нуждались 1 517 человек.

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К сожалению, за минувшие сутки умер 201 больной с диагнозом СOVID-19, это больше всего с начала эпидемии в стране. Между тем выздоровели 10 762 пациента.

Украинские лаборатории сделали 80 082 тестирований за сутки (методом ПЦР – 50 506, методом ИФА – 29 576).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Количество больных COVID-19 в областях

г. Киев – 42 375;

Винницкая область – 11 923;

Волынская область – 15 313;

Днепропетровская область – 17 014;

Донецкая область – 13 128;

Житомирская область – 17 189;

Закарпатская область – 16 268;

Запорожская область – 12 196;

Ивано-Франковская область – 23 032;

Киевская область – 18 763;

Кировоградская область – 2 891;

Луганская область – 4 214;

Львовская область – 32 425;

Николаевская область – 9 605;

Одесская область – 27 392;

Полтавская область – 11 337;

Ровненская область – 21 026;

Сумская область – 13 635;

Тернопольская область – 21 708;

Харьковская область – 41 131;

Херсонская область – 5 027;

Хмельницкая область – 18 438;

Черкасская область – 10 292;

Черновицкая область – 24 079;

Черниговская область – 9 787.

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели – 440 188 человек, из них выздоровели 195 544 пациента, умерли – 8 125.

Сколько человек умерли в регионах

Львовская область – 954 (+15)

Киев – 841 (+14)

Харьковская область – 561 (+10)

Черновицкая область – 491 (+6)

Ивано-Франковская область – 462 (+5)

Днепропетровская область – 462 (+23)

Киевская область – 454 (+10)

Закарпатская область – 409 (+12)

Одесская область – 408 (+6)

Волынская область – 303 (+10)

Житомирская область – 295 (+5)

Тернопольская область – 286 (+4)

Хмельницкая область – 281 (+30)

Ровненская область – 276 (+6)

Полтавская область – 220 (+6)

Сумская область – 218 (+7)

Винницкая область – 212 (+8)

Николаевская область – 185 (+1)

Донецкая область – 169 (+7)

Запорожская область – 128

Черкасская область – 114 (+4)

Херсонская область – 107 (+6)

Луганская область – 101 (+2)

Кировоградская область – 99 (+3)

Черниговская область – 89 (+1)

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня инфицировались 468 медицинских работников. В общем с начала пандемии COVID-19 заболели около 25 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

Семьям 33 врачей, которые умерли от COVID-19, выплатят компенсации

Об этом сегодня, 6 ноября сообщили министр социальной политики Марина Лазебная и премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Марина Лазебная – министр социальной политики "33 случая, связанные со смертью на рабочем месте, где мы будем обеспечивать выплатами. Из них 20 страховых случаев – члены семей погибших получат по 210 тысяч гривен и по 1,5 миллиона”.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 6 ноября в рядах ВСУ болеют 2 030 человек. В целом за время пандемии выздоровели 4 456 военных. К сожалению, сегодня зарегистрировали еще одну смерть среди больных коронавирусом военных, с начала эпидемии от болезни умерли 19 военнослужащих. За минувшие сутки зарегистрировали 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, 29 военных нуждались в госпитализации.

Главное о карантине в Украине

В Украине обновили карантинные зоны: остались только красные и оранжевые

Министерство здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения. С 6 ноября обновили карантинные зоны, которые начнут действовать с 9 ноября. Впрочем все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную.

Какие крупные города попали в оранжевую зону

Киев,

Львов,

Луцк,

Тернополь,

Винница,

Черкассы,

Кропивницкий,

Одесса,

Херсон,

Днепр.

Подробнее о разделении Красная и оранжевая зоны с 9 ноября

Правительство не рассматривает введение тотального карантина, – Шмигаль

Вариант с полным локдауном в Кабмине пока не рассматривают. Среди ужесточения запретов – ответственность за неношение масок.

Шмыгаль добавил, что вопрос введения карантина выходного дня в Украине сейчас обсуждают на уровне различных рабочих групп, экспертов, общества. Если к совместному решению прийдут, то об этом Минздрав сообщит дополнительно.

Меры, которые реализует правительство во время пандемии:

Увеличение ПЦР-тестирований: до конца года планируют делать 75 тысяч тестирований.

до конца года планируют делать 75 тысяч тестирований. Занятость коек: сейчас для ководных больных выделили 42 тысячи, в середине ноября их количество увеличат до 52 тысяч, 80% таких койкомест должны обеспечить кислородом. (сейчас в резерве 23 тысячи койкомест).

сейчас для ководных больных выделили 42 тысячи, в середине ноября их количество увеличат до 52 тысяч, 80% таких койкомест должны обеспечить кислородом. (сейчас в резерве 23 тысячи койкомест). Аппараты ИВЛ: по состоянию на 6 ноября в Украине 4 876 ИВЛ-аппаратов, из них введены в эксплуатацию – 638.

Обеспечение больниц кислородом: правительство направило почти 6 миллионов гривен.

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Рада одобрила штрафы за неношение масок

В Раде проголосовали за законопроект №3891 об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Он предусматривает штрафы за отсутствие маски у физических лиц в размере от 170 до 255 гривен.

Кратко, что предусматривает законопроект:

Взимание с граждан штрафа за отсутствие маски во время карантина в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте.

Отсутствие маски или респиратора влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть вышеупомянутые суммы – от 170 до 255 гривен.

Целью проекта является предотвращение распространения COVID-19 среди граждан Украины.

Введение штрафов позволит предотвратить неконтролируемое увеличение больных коронавирусом и перегрузку медучреждений.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Свыше полумиллиона за день: в мире рекорд инфицированных

За минувшие сутки по всем у миру зарегистрировали 608 550 новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.

В ВОЗ отметили, что наихудшая ситуация – в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались свыше 48 миллионов человек, более чем 32 миллиона из которых – выздоровели. К сожалению, 1 235 101 больной умер.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 610 965;

Индия – 8 411 724;

Бразилия – 5 590 025;

Россия – 1 720 063;

Франция – 1 648 989.

В США впервые более 120 тысяч больных за сутки

В США сообщили о рекордном количестве заражений за сутки с начала эпидемии коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране сообщили о 123 185 новых больных коронавирусом.

К сожалению, за прошедшие сутки 1 127 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 241 026. Между тем 6 341 604 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.

США остается страной-лидером по количеству зараженных. В общем от болезни умерли 1,2 миллиона пациентов, а поправились – 34,9 миллиона.

В России тоже рекорд: за сутки обнаружили более 20 тысяч больных

Заметим, что статистика РФ о распространении коронавирусной инфекции несколько искажена, так как российские власти учитывают и оккупированный украинский Крым.

Больше всего новых случаев в:

Москве – 6 253,

Санкт-Петербурге – 1 171,

Московской области – 605.

Нижегородской области – 431.

За минувшие сутки от недуга умерли еще 378 больных. Общее количество смертей от коронавируса в России достигло 29 887. Смогли побороть болезнь 1 296 124 пациента, 16 955 из которых выписались из больниц за минувшие сутки.

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