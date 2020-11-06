Очень часто за этот год, мы слышим слово "пневмония", которое употребляется в контексте нового для нас слова коронавирус. Но пневмонию может вызвать не только новый вирус, но и бактерии.

Streptococcus pneumoniae – самая частая причина бактериальной пневмонии, или грибки, которые живут в почве или птичьем помете, они чаще всего поражают людей с ослабленным иммунитетом, пишет 24 канал.

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Streptococcus pneumoniae (Стрептококк пневмонии) – что это? Это бактерия, которая является причиной целого ряда общих заболеваний, как серьезных, например менингит, сепсис и пневмония, так и легких, но более распространенных инфекций, например синусит и отит среднего уха.

Что такое пневмония

Независимо, кто был возбудителем, пневмония – это воспаление ткани одного или обоих легких. Из-за этого альвеолы (воздушные мешочки) легких заполняются жидкостью или гноем. Из-за этого, человеку с пневмонией становится трудно дышать, появляется кашель и поднимается температура.



Бактерии, которые вызывают пневмонию / Фото unplash

Лечение пневмонии

Очень часто пневмония проходит в легкой форме и больному не нужен постельный режим. Как в некоторых случаях атипичной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Но это бывает не всегда.

Вообще пневмонию можно лечить дома с помощью антибиотиков, большого количества жидкости, постельного режима, но если она вызвана бактериальной инфекцией, то без врача не обойтись. Он назначит вам анализ крови, а затем антибиотики, если это потребуется.

Симптомы пневмонии

Помните, что при пневмонии необязательно будут все из перечисленных симптомов, но могут быть некоторые из них.

боль в груди, которая усиливается при дыхании или кашле;

затрудненное дыхание. Желание дышать часто, как будто не хватает воздуха. Одышка при незначительных нагрузках или даже в спокойном состоянии;

лихорадка, потливость и озноб с дрожью;

кашель – сухой, с выделением мокроты или с кровью;

высокая температура;

плохое самочувствие;

потеря аппетита.

Менее распространенные симптомы:

утомление;

чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей;

головная боль;

суставные и мышечные боли;

тошнота;

хрипы при дыхании.

Немедленно обратитесь к врачу, если:

температура тела 39 °C или выше;

затрудненное дыхание;

постоянный кашель, особенно если выделения с гноем.

Группы риска

люди после 65 лет;

дети в возрасте до 2 лет;

люди с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой;

люди, которые проходят химиотерапию или принимают лекарства, подавляющие иммунную систему.

Поэтому для них важно при появлении любых тревожных симптомов как можно скорее обратиться к врачу.