Пневмония: виды, симптомы и лечение
Очень часто за этот год, мы слышим слово "пневмония", которое употребляется в контексте нового для нас слова коронавирус. Но пневмонию может вызвать не только новый вирус, но и бактерии.
Streptococcus pneumoniae – самая частая причина бактериальной пневмонии, или грибки, которые живут в почве или птичьем помете, они чаще всего поражают людей с ослабленным иммунитетом, пишет 24 канал.
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Что такое пневмония
Независимо, кто был возбудителем, пневмония – это воспаление ткани одного или обоих легких. Из-за этого альвеолы (воздушные мешочки) легких заполняются жидкостью или гноем. Из-за этого, человеку с пневмонией становится трудно дышать, появляется кашель и поднимается температура.
Бактерии, которые вызывают пневмонию / Фото unplash
Лечение пневмонии
Очень часто пневмония проходит в легкой форме и больному не нужен постельный режим. Как в некоторых случаях атипичной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Но это бывает не всегда.
Вообще пневмонию можно лечить дома с помощью антибиотиков, большого количества жидкости, постельного режима, но если она вызвана бактериальной инфекцией, то без врача не обойтись. Он назначит вам анализ крови, а затем антибиотики, если это потребуется.
Симптомы пневмонии
Помните, что при пневмонии необязательно будут все из перечисленных симптомов, но могут быть некоторые из них.
- боль в груди, которая усиливается при дыхании или кашле;
- затрудненное дыхание. Желание дышать часто, как будто не хватает воздуха. Одышка при незначительных нагрузках или даже в спокойном состоянии;
- лихорадка, потливость и озноб с дрожью;
- кашель – сухой, с выделением мокроты или с кровью;
- высокая температура;
- плохое самочувствие;
- потеря аппетита.
Менее распространенные симптомы:
- утомление;
- чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей;
- головная боль;
- суставные и мышечные боли;
- тошнота;
- хрипы при дыхании.
Немедленно обратитесь к врачу, если:
- температура тела 39 °C или выше;
- затрудненное дыхание;
- постоянный кашель, особенно если выделения с гноем.
Группы риска
- люди после 65 лет;
- дети в возрасте до 2 лет;
- люди с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой;
- люди, которые проходят химиотерапию или принимают лекарства, подавляющие иммунную систему.
Поэтому для них важно при появлении любых тревожных симптомов как можно скорее обратиться к врачу.
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